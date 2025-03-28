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Skoda Elroq
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Автобренд к 130-летнему юбилею готовит заряженный кроссовер в оригинальном дизайне

В Сети опубликованы официальные тизеры мощного кроссовера Skoda Elroq RS

Чешский бренд Skoda готовит к выходу самый мощный электромобиль – кроссовер Elroq RS. Мировая премьера новинки состоится в формате онлайн уже 3 апреля, а дебют модели запланирован в рамках Недели дизайна в итальянском Милане. Мероприятие состоится в период с 7 по 12 апреля текущего года.

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В преддверии премьеры Skoda обнародовала тизеры Elroq RS с акцентом на ключевые отличия от стандартной модели. Технические характеристики нового электрического кроссовера пока неизвестны, скорее всего их раскроют уже на премьере.

Кроме Skoda Elroq RS чешский автопроизводитель к 130-летнему юбилею представит новую модель кроссовок Botas, созданную командой дизайнеров Skoda Auto.

Skoda Elroq
Skoda Elroq
Skoda Elroq
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Источник: avtonovostidnya.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Skoda
28.03.2025 
Фото:Skoda
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