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Самые выгодные для покупки: эти кроссоверы меньше всего теряют в цене

iSeeCars назвал кроссоверы и внедорожники, которые меньше всего теряют в цене

Эксперты издания iSeeCars составили рейтинг кроссоверов и внедорожников, которые за пять лет эксплуатации меньше всего обесцениваются. Среди компактных кроссоверов лидирует Toyota RAV4. Этот автомобиль за пять лет теряет всего 30,9% от своей начальной цены. Далее следуют Subaru Crosstrek, Honda HR-V, Honda CR-V, Subaru Forester.

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Самым ликвидным среднеразмерным кроссовером был признан Toyota 4Runner (-31,3%). За ним расположился Jeep Wrangler. Далее следуют Toyota Highlander, Lexus RX350, Honda Passport.

Среди полноразмерных SUV менее всего теряет в цене за пять лет Mercedes-Benz G-Class (-38,8%). На втором месте находится GMC Yukon, на третьем Chevrolet Tahoe. Далее расположились Chevrolet Suburban и Lincoln Aviator.

Subaru Crosstrek
Subaru Forester
Toyota RAV4
Honda CR-V
Honda HR-V

Ранее «За рулем» сообщал, что составлен топ-10 самых популярных машин в РФ у мужчин и женщин.

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Источник: iSeeCars

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos | Toyota | Subaru | Honda
Количество просмотров 5
28.03.2025 
Фото:Depositphotos | Toyota | Subaru | Honda
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