Кроссовер Toyota продают в России дешевле «китайцев»

Toyota RAV4 вернулся в Россию по параимпорту: цены стартуют от 2,8 млн рублей

В Россию вернулся кроссовер Toyota RAV4. Несмотря на отсутствие официальных поставок, модель снова появилась на рынке благодаря параллельному импорту. Сейчас в России можно заказать этот кроссовер по цене от 2 830 000 рублей.

Toyota RAV4

Большинство официальных китайских аналогов дороже. Например, Jetta VS7 продается от 3 217 000 рублей, Haval F7 – от 2 849 000 рублей, а Geely Atlas – от 3 512 990 рублей.

При этом новый Toyota RAV4 от компаний Владивостока и Хабаровска по цене 2 830 000 – 2 850 000 рублей будет представлен в базовой переднеприводной версии с 171-сильным двигателем и тканевым салоном.

Toyota RAV4

Вариант с 149-сильным мотором стоит больше – от 3 210 000 рублей за переднеприводную версию и от 3 490 000 рублей за полноприводную. Гибридный RAV4 Prime с суммарной мощностью 306 л.с. обойдется минимум в 3 985 000 рублей.

Машины в наличии дешевле всего можно найти в Мурманске – от 3 560 000 рублей, а в других городах цены начинаются от 3 600 000 рублей и могут достигать 3 950 000 рублей в Санкт-Петербурге.

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Источник: «Автоновости дня»