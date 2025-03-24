#
Где сэкономить?ШиныПутешествуй!ФорумГАИТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
При наличии каких поломок ездить на машине категорически запрещено
24 марта
При наличии каких поломок ездить на машине категорически запрещено
Водителям перечислили поломки, за которые ГАИ...
Названы основные факторы снижения цен на новые машины
24 марта
Названы основные факторы снижения цен на новые машины
Эксперт Давиденко перечислил четыре фактора,...
На Камчатке — лютый снегопад! (видео)
24 марта
На Камчатке — лютый снегопад! (видео)
МЧС России показало работу вахтовых автобусов...

Кроссовер Toyota продают в России дешевле «китайцев»

Toyota RAV4 вернулся в Россию по параимпорту: цены стартуют от 2,8 млн рублей

В Россию вернулся кроссовер Toyota RAV4. Несмотря на отсутствие официальных поставок, модель снова появилась на рынке благодаря параллельному импорту. Сейчас в России можно заказать этот кроссовер по цене от 2 830 000 рублей.

Как повысить кредитный рейтинг, чтобы одобрили автокредит? Вот, что добавит вам баллов, если вы решили взять машину в кредит.Плюс интересные кредитные предложения в 2025 г. ПОДРОБНЕЕ
ГИД ПО АВТО- КРЕДИТАМ
Toyota RAV4
Toyota RAV4

Большинство официальных китайских аналогов дороже. Например, Jetta VS7 продается от 3 217 000 рублей, Haval F7 – от 2 849 000 рублей, а Geely Atlas – от 3 512 990 рублей.

При этом новый Toyota RAV4 от компаний Владивостока и Хабаровска по цене 2 830 000 – 2 850 000 рублей будет представлен в базовой переднеприводной версии с 171-сильным двигателем и тканевым салоном.

Toyota RAV4
Toyota RAV4

Рекомендуем
Не битый и знаменитый: этот немецкий автомобиль продают по цене Гранты

Вариант с 149-сильным мотором стоит больше – от 3 210 000 рублей за переднеприводную версию и от 3 490 000 рублей за полноприводную. Гибридный RAV4 Prime с суммарной мощностью 306 л.с. обойдется минимум в 3 985 000 рублей.

Машины в наличии дешевле всего можно найти в Мурманске – от 3 560 000 рублей, а в других городах цены начинаются от 3 600 000 рублей и могут достигать 3 950 000 рублей в Санкт-Петербурге.

Источник: «Автоновости дня»

Подпишитесь на «За рулем» в

Алексеева Елена
Фото:Drom
Количество просмотров 18
24.03.2025 
Фото:Drom
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Toyota RAV 4 (8)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota RAV 4  2012
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Легендарная надежность, ничего не ломается !!! Невысокий расход топлива у 2.0 двигателя.
Недостатки:
Недостаточная трансформация, раскладка передних сидений.
Комментарий:
За 8 лет эксплуатации перегорела 1 из ламп освещения заднего номерного знака! ТО, замена шин, дворников, аккумулятора это всё что приходится выполнять.
+30