#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Муки выбора: Toyota RAV4 с небольшим пробегом или новый китайский кроссовер
3 марта
Муки выбора: Toyota RAV4 с небольшим пробегом или новый китайский кроссовер
В Саратове продают Toyota RAV4 2010 года...
Для удобства водителей: оплату за проезд по трассе примут в МФЦ
3 марта
Для удобства водителей: оплату за проезд по трассе примут в МФЦ
Автовладельцы Петербурга смогут оплатить проезд...
Кто есть кто в китайском автопроме — путеводитель по маркам
3 марта
Кто есть кто в китайском автопроме — путеводитель по маркам
Эксперт Зиновьев составил подробный справочник...

Муки выбора: Toyota RAV4 с небольшим пробегом или новый китайский кроссовер

В Саратове продают Toyota RAV4 2010 года выпуска с пробегом всего 9,1 тыс. км

В Саратовской области, в районе города Вольск выставлен на продажу уникальный автомобиль — Toyota RAV4 2010 года выпуска с пробегом всего 9,1 тыс. км.

Как повысить кредитный рейтинг, чтобы одобрили автокредит? Вот, что добавит вам баллов, если вы решили взять машину в кредит.Плюс интересные кредитные предложения в 2025 г. ПОДРОБНЕЕ
ГИД ПО АВТО- КРЕДИТАМ

Кроссовер находится в практически новом состоянии: за свою 15-летнюю историю он прошел минимальное расстояние, так как использовался крайне редко.

Владелец сообщает, что машину никогда не эксплуатировали зимой, а хранили в сухом гараже, что позволило сохранить её в идеальном состоянии.

Автомобиль оснащен двухлитровым бензиновым двигателем мощностью 158 л.с., вариатором и системой полного привода.

Рекомендуем
Смена машины: к чему покупатели чаще присматриваются на вторичке

Он принадлежит к третьему поколению RAV4, рестайлинговая версия которого выпускалась с 2010 по 2016 год.

Кроссовер представлен в комплектации Comfort, с кузовом внедорожника 5-дверного типа и бежевым цветом. Важно отметить, что у машины один владелец, и пробег не был скручен, что подтверждают данные из отчета Автотеки.

Цена этого практически нового Toyota RAV4 составляет 3 млн рублей. Это примерно столько же, сколько стоит новый Haval Jolion в топовой комплектации Tech+ с мотором 1.5 (150 л.с.), роботом и полным приводом (2 949 000 рублей).

Источник: Avito.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Алексеева Елена
03.03.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
0