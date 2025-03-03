Муки выбора: Toyota RAV4 с небольшим пробегом или новый китайский кроссовер

В Саратове продают Toyota RAV4 2010 года выпуска с пробегом всего 9,1 тыс. км

В Саратовской области, в районе города Вольск выставлен на продажу уникальный автомобиль — Toyota RAV4 2010 года выпуска с пробегом всего 9,1 тыс. км.

Кроссовер находится в практически новом состоянии: за свою 15-летнюю историю он прошел минимальное расстояние, так как использовался крайне редко.

Владелец сообщает, что машину никогда не эксплуатировали зимой, а хранили в сухом гараже, что позволило сохранить её в идеальном состоянии.

Автомобиль оснащен двухлитровым бензиновым двигателем мощностью 158 л.с., вариатором и системой полного привода.

Он принадлежит к третьему поколению RAV4, рестайлинговая версия которого выпускалась с 2010 по 2016 год.

Кроссовер представлен в комплектации Comfort, с кузовом внедорожника 5-дверного типа и бежевым цветом. Важно отметить, что у машины один владелец, и пробег не был скручен, что подтверждают данные из отчета Автотеки.

Цена этого практически нового Toyota RAV4 составляет 3 млн рублей. Это примерно столько же, сколько стоит новый Haval Jolion в топовой комплектации Tech+ с мотором 1.5 (150 л.с.), роботом и полным приводом (2 949 000 рублей).

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Источник: Avito.ru