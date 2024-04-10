Этот внедорожник после модернизации стал еще больше и мощнее — продажи осенью

Состоялась премьера мощного и брутального Toyota 4Runner 2025 модельного года

Состоялась премьера внедорожника Toyota 4Runner 2025 модельного года, это уже шестое обновление, после которого автомобиль изменился не только дизайном, но и оснащением. Последний раз кардинальный рестайлинг автомобилю сделали еще в 2010 году. Автомобиль получил две дополнительные модификации – Trailhunter и Platinum, а также два новых двигателя. Старт продаж запланирован на нынешнюю осень, информация о ценах появится ближе к началу продаж.

Toyota 4Runner 2025 модельного года

Внешне Toyota 4Runner имеет много общего с Tacoma, в том числе общую платформу. У внедорожника оригинальный брутальный дизайн, который очень хорошо подчеркивают характерные внедорожные аксессуары. В интерьере тоже есть сходство с Tacoma, в салоне информационно-развлекательный комплекс, улучшенная приборная панель, комплект подушек безопасности, несколько электронных помощников.

Toyota 4Runner 2025 модельного года

Габариты Toyota 4Runner: длина 4950 мм, ширина 1976 мм, расстояние между осями – 2844 мм. В «базе» внедорожник получил турбированный двигатель мощностью 278 л.с. в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, привод – полный.

Покупателям также предлагается гибридная установка i-Force MAX, она обеспечивает отдачу в пределах 326 л.с., трансмиссия осталась от предыдущего поколения. У внедорожника девять вариаций, включая Trailhunter и Platinum.

Toyota 4Runner 2025 модельного года

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Источник: cenyavto.com