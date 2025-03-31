Цена на модель из топа самых бюджетных снижена — сколько она теперь стоит

Эксперты составили топ-5 самых бюджетных электромобилей на рынке России

Электрические автомобили по популярности уступают моделям с двигателем внутреннего сгорания (ДВС), несмотря на это, и они востребованы у определенной части российских автовладельцев. Эксперты составили топ-5 самых бюджетных электрокаров на авторынке РФ.

Список возглавляет Evolute i-Pro от отечественного завода «Моторинвест», цены на модель стартуют от 2,49 млн рублей. А с учетом актуальной скидки можно приобрести такую «электричку» за 2,3 млн рублей. Автомобиль оснащен 150-сильным мотором и батареей на 53 кВт-ч, запас хода достигает 433 км по оптимистичному циклу NEDC. В комплектации заявлены климат-контроль, парктроники и 7-дюймовый экран мультимедиа.

На втором месте кроссовер Evolute i-Joy по цене 2,77 млн рублей с двигателем мощностью 163 л.с. и аналогичной батареей, запас хода – до 407 км. В списке оснащения кроме прочего есть светодиодные фары, панорамная крыша и система кругового обзора.

Третье место у хэтчбека Ora 03 от Great Wall Motors за 3,49 млн рублей, электрокар может проехать на одном заряде батареи до 500 км благодаря аккумулятору на 63,1 кВт-ч. В базе – сиденья с массажем, панорамная крыша и мультимедиа с 10,25-дюймовым дисплеем.

На четвертом месте расположился отечественный кроссовер Evolute i-Sky – актуальная цена 3,92 млн рублей. Мощность мотора 204 л.с., а запаса хода хватит до 511 км. Есть круиз-контроль, климат-контроль с функцией очистки воздуха и парковочный ассистент.

Замыкает топ-5 электрическая версия кроссовера Москвич 3е за 3,95 млн рублей, у модели двигатель мощностью 193 л.с. и батарея с запасом хода до 410 км. В базовой комплектации есть камера кругового обзора, панорамная крыша и мультимедийная система.

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Источник: avtonovostidnya.ru