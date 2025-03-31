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Этот маленький элемент может убить мотор вашего автомобиля — как часто его менять

Водителям пояснили, как свечи зажигания влияют на работу мотора и расход топлива

Свечи зажигания имеют огромное значение для функционала силового агрегата автомобиля – без этого небольшого элемента не запустится ни один двигатель. От свечей зависят стабильный запуск, нормальный расход топлива, разгон и уровень вредных выбросов. Вместе с экспертами издания Pravda.Ru разбираемся, что «убивает» свечи зажигания раньше положенного ресурса.

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«Производители указывают примерные сроки замены: для обычных медных и никелевых – 30-50 тыс. км, для платиновых и иридиевых – до 100 тыс. км. Но это на бумаге. На практике ресурс часто сокращается вдвое, и причина не в свечах», – подчеркивают эксперты.

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На ресурс свечей негативно влияют несколько факторов:

  • некачественное топливо, особенно опасны железосодержащие присадки, из-за которых образуется налет на электродах;
  • частые холодные пуски, особенно в зимний сезон, короткие поездки на непрогретом двигателе;
  • заторы и режим «старт-стоп», при котором мотор работает рывками и без должной нагрузки.

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Все эти факторы нельзя игнорировать, так как они чреваты серьезными последствиями в виде ускоренного износа, перебоев в зажигании и трудным запуском двигателя. Потеря эффективности свечей влияет на машину, она плохо заводится, расход топлива повышается, снижается мощность, появляется детонация. Катушки зажигания и даже мотор могут выйти из строя, а ремонт влетит в копеечку.

Регулярная проверка и замена при первых признаках неисправности будут лучшей профилактикой корректной работы системы зажигания, и ваш автомобиль порадует вас ровным запуском и стабильной ездой.

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 12
31.03.2025 
Фото:Depositphotos
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