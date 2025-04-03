Шампунь, уборочные машины, щетки и альпинисты: как Москва прихорашивается весной

В апреле в столице стартовал месячник по благоустройству перед летним сезоном

Каждую весну коммунальные службы Москвы приводят город в порядок после зимы: промывают, очищают дороги и фасады зданий, ремонтируют фонтаны.

Работники коммунальной службы во время уборки тротуара на одной из улиц города.

Началась масштабная промывка тротуаров и дорог. Для очистки магистралей используется крупногабаритная техника, а для тротуаров – компактные машины, которые не мешают прохожим и легко маневрируют.

Дороги моют специальным шампунем, безопасным для окружающей среды и покрытия, он помогает удалить остатки мазута и масла после зимы.

Также очищают фасады домов, прежде всего на центральных улицах и вылетных магистралях. Высотные здания приводят в порядок альпинисты.

Планируется промывка 1075 подземных и надземных пешеходных переходов. Самая активная фаза уборки начинается в апреле, когда в Москве проходит месячник благоустройства. Тысячи специалистов чистят транспортные тоннели, эстакады, переходы, памятники, фонтаны и магистрали.

Кроме того, началась промывка объектов уличного освещения. В планах – очистка и покраска около 640 тысяч элементов освещения, включая светильники и опоры. Для этого будут использоваться автовышки и поливомоечная техника.

Работы уже ведутся вдоль крупных магистралей и площадей в центре города. Для промывки применяются биоразлагаемые моющие средства, безопасные для природы.

Глава комплекса городского хозяйства Петр Бирюков сообщил, что уличное освещение уже переведено на летний режим. В Москве работает более миллиона светильников, при этом потребление электроэнергии не растет благодаря энергоэффективным светодиодам.

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Источник: РИА Новости. Недвижимость