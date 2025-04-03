Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Бывший завод Toyota в Петербурге сменил владельца
3 апреля
Бывший завод Toyota в Петербурге сменил владельца
Ответственная за экс-завод Toyota компания...
Honda CR-V
3 апреля
Знакомый и надежный японский кроссовер вернулся в РФ по доступной цене
В России в продаже появились кроссоверы Honda...
Toyota готовится вернуть поставки автомобилей в Россию
3 апреля
Toyota готовится вернуть поставки автомобилей в Россию
Компания Toyota зарегистрировала в РФ новый...

Шампунь, уборочные машины, щетки и альпинисты: как Москва прихорашивается весной

В апреле в столице стартовал месячник по благоустройству перед летним сезоном

Каждую весну коммунальные службы Москвы приводят город в порядок после зимы: промывают, очищают дороги и фасады зданий, ремонтируют фонтаны.

Как повысить кредитный рейтинг, чтобы одобрили автокредит? Вот, что добавит вам баллов, если вы решили взять машину в кредит.Плюс интересные кредитные предложения в 2025 г. ПОДРОБНЕЕ
ГИД ПО АВТО- КРЕДИТАМ
Работники коммунальной службы во время уборки тротуара на одной из улиц города.
Работники коммунальной службы во время уборки тротуара на одной из улиц города.

Началась масштабная промывка тротуаров и дорог. Для очистки магистралей используется крупногабаритная техника, а для тротуаров – компактные машины, которые не мешают прохожим и легко маневрируют.

Дороги моют специальным шампунем, безопасным для окружающей среды и покрытия, он помогает удалить остатки мазута и масла после зимы.

Также очищают фасады домов, прежде всего на центральных улицах и вылетных магистралях. Высотные здания приводят в порядок альпинисты.

Рекомендуем
Заряжен на успех: как выбрать аккумулятор, который не подведет

Планируется промывка 1075 подземных и надземных пешеходных переходов. Самая активная фаза уборки начинается в апреле, когда в Москве проходит месячник благоустройства. Тысячи специалистов чистят транспортные тоннели, эстакады, переходы, памятники, фонтаны и магистрали.

Кроме того, началась промывка объектов уличного освещения. В планах – очистка и покраска около 640 тысяч элементов освещения, включая светильники и опоры. Для этого будут использоваться автовышки и поливомоечная техника.

Рекомендуем
Новые штрафы, дельные лайфхаки, тест-драйвы... Обсудим?!

Работы уже ведутся вдоль крупных магистралей и площадей в центре города. Для промывки применяются биоразлагаемые моющие средства, безопасные для природы.

Глава комплекса городского хозяйства Петр Бирюков сообщил, что уличное освещение уже переведено на летний режим. В Москве работает более миллиона светильников, при этом потребление электроэнергии не растет благодаря энергоэффективным светодиодам.

Источник: РИА Новости. Недвижимость

Подпишитесь на «За рулем» в

Алексеева Елена
Фото:Наталья Шатохина/NEWS.ru/ТАСС
Количество просмотров 6
03.04.2025 
Фото:Наталья Шатохина/NEWS.ru/ТАСС
Поделиться:
Оцените материал:
0