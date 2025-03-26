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В Подмосковье после зимы дороги приводят в порядок

В Московской области завершат уборку муниципальных и региональных дорог до 1 мая

В Московской области продолжается масштабная очистка муниципальных и региональных дорог после зимнего сезона.

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В этой работе задействовано около 1,5 тыс. единиц специальной техники, сообщают в Минтрансе Подмосковья.

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Дорожные службы региона восстанавливают порядок на дорогах и выполнили уже почти половину от запланированного объема работ. Работы включают не только устранение дефектов покрытия, но и ремонт, покраску и очистку автобусных павильонов, а также обновление посадочных площадок, ограждений и дорожных знаков. Обследуются и приводятся в порядок мостовые конструкции. С середины апреля дорожники приступят к восстановлению разметки на городских улицах.

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В рамках генеральной уборки специалисты привели в порядок более 3,5 тыс. остановок, покрасив 929 павильонов, вымыли 616 км ограждений, очистили более 3,8 тыс. км тротуаров и 21,4 тыс. км проезжей части. Также была убрана пыль с более 5,5 тыс. км бордюрных линий и очищено свыше 16 тыс. км полос отвода.

Министерство транспорта Подмосковья напоминает, что генеральная уборка должна быть завершена до 1 мая, а все работы контролируются через автоматизированную систему планирования и контроля (СКПДИ).

Источник: Минтранс Подмосковья

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Алексеева Елена
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 5
26.03.2025 
Фото:freepik / freepik
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