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Автобусы Подмосковья проходят весенний чек-ап

Минтранс: в Подмосковье общественный транспорт готовят к весенне-летнему сезону

В этом году в Московской области проверят более 9,4 тыс. единиц техники, включая 9 тыс. автобусов, 52 трамвая, 45 троллейбусов и более 350 электропоездов.

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Особое внимание уделят системам безопасности пассажиров, а также проведут инструктажи для водителей и машинистов. Работы завершатся в мае.

В автобусах проверяют систему охлаждения двигателя, кондиционирования, электрооборудование, световую сигнализацию, фары, освещение, стеклоочистители и стеклоомыватели. Особое внимание к тормозной и пневматической системам, которые подвержены нагрузкам в жаркую погоду. Также проверяют подъемники для маломобильных пассажиров, напольное покрытие, сиденья, окна, двери и люки.

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Для троллейбусов выполнят техническое обслуживание компрессоров, замену фильтров, смазку механизмов и масла в гидроусилителе руля. Также проведут зачистку и покраску колесных дисков.

Трамваи проверят на работоспособность люков, панелей, выключателей, грозоразрядников и стеклоочистителей. Также проверят и настроят тормоза и соленоиды.

Кроме того, будет проведена подготовка электропоездов, включая поезда «Иволга» всех поколений, ЭП2ДМ, ЭП2Д, РА-3 и другие.

Источник: Минтранс Подмосковья

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Алексеева Елена
20.03.2025 
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