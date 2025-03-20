Автобусы Подмосковья проходят весенний чек-ап
В этом году в Московской области проверят более 9,4 тыс. единиц техники, включая 9 тыс. автобусов, 52 трамвая, 45 троллейбусов и более 350 электропоездов.
Особое внимание уделят системам безопасности пассажиров, а также проведут инструктажи для водителей и машинистов. Работы завершатся в мае.
В автобусах проверяют систему охлаждения двигателя, кондиционирования, электрооборудование, световую сигнализацию, фары, освещение, стеклоочистители и стеклоомыватели. Особое внимание к тормозной и пневматической системам, которые подвержены нагрузкам в жаркую погоду. Также проверяют подъемники для маломобильных пассажиров, напольное покрытие, сиденья, окна, двери и люки.
Для троллейбусов выполнят техническое обслуживание компрессоров, замену фильтров, смазку механизмов и масла в гидроусилителе руля. Также проведут зачистку и покраску колесных дисков.
Трамваи проверят на работоспособность люков, панелей, выключателей, грозоразрядников и стеклоочистителей. Также проверят и настроят тормоза и соленоиды.
Кроме того, будет проведена подготовка электропоездов, включая поезда «Иволга» всех поколений, ЭП2ДМ, ЭП2Д, РА-3 и другие.
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте
Источник: Минтранс Подмосковья