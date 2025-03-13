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Вот на чем ездили ваши родители! — А вы бы решились?

Долгие годы автобус в Союзе был самым главным автомобилем и… даже иномаркой.

СССР с его огромными расстояниями и невеликим производством легковых автомобилей много лет был страной автобусов. Их – большие городские, маленькие – для провинции, междугородные и туристические, служебные и маршрутки строили не только несколько очень крупных заводов, но и десятки мелких по всей стране.

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Пассажирских машин все равно всегда не хватало. Кто-то, может, еще помнит, что в них творилось в час пик? Поэтому самой доступной обычным гражданам иномаркой тоже стали… именно автобусы. Импортных машин закупали с каждым годом все больше, и поэтому они тоже по праву попадают в список самых массовых автобусов СССР.

ЗИС-155 выпускали с 1949 по 1957 год на шасси грузовика ЗИС-150 с бензиновым 6-цилиндровым 95-сильным двигателем. Машина вмещала 52 пассажиров, в том числе 28 сидячих. В 1950-х ЗИС-155 был самым массовым большим автобусом – изготовили 21 741 машину.
ГЗА-651 разработан на основе грузовика ГАЗ-51. Автобус выпускали полтора десятка заводов СССР, самые крупные из которых – ПАЗ и КАвЗ. Машины использовали как служебные и на провинциальных маршрутах.
ЗИЛ-158 – большой городской автобус, сменивший ЗИС-155. Автобусы на 60 человек работали вплоть до середины 1970-х. До 1961 года ЗИЛ сделал 8515 автобусов, с 1959-го по 1970-й в подмосковном Ликино изготовили еще 62 290 ЗИЛ-158.
ЛАЗ-695 – 150 сильный. До 1995 года построили почти 268 тысяч машин, а с производства модель сняли лишь в 2003-м.
Поставки Ikarus начали в 1955-м с модели 60. 8-литровый дизель в 125 л.с. и 5-ступенчатая механическая коробка передач... Их было довольно много. Всего к нам привезли 4927 Ikarus 620.
ПАЗ-652 – первый вагонный автобус Павловского завода, созданный на основе ГАЗ-71. Двигатель мощностью 90 л.с. стоял спереди и смещен вправо. Машины, отличающиеся завидной проходимостью. Изготовили 62 120 машин.
Заднемоторный Ikarus 55 на 32 пассажира были очень комфортными. На 11-метровом автобусе стоял 145-сильный дизель объемом 8,28 л. Всего в Союз завезли 3762 Ikarus 55 и 84 городских Ikarus 66, созданных на базе 55-го.
ЛАЗ-699 сделали в 1963 году. Не очень удачные. Мелкие партии стали собирать лишь в 1972-м. Машина длиной 10,5 м достигала скорости 96 км/ч. А массовым автобус под именем ЛАЗ-699Р стала только в 1979-м. Изготовили более 36 тысяч экземпляров.
РАФ-977 появился в 1958-м. Машина с двигателем в 70, позднее – 75 л.с. базировалась на узлах Волги ГАЗ-21. Микроавтобусы делали до 1976-го. Рафики работали служебными, санитарками, маршрутными такси, а автопоезда на их базе – в парках и аэропортах.
Ikarus 180 с 1966 года поставляли в СССР массово. Первые «гармошки». Ikarus вмещал 169 человек (37 сидений). Сначала ставили 180-сильный, затем – 192-сильный дизель. У нас работали более 5000 городских и 3791 пригородных и междугородних (Ikarus 556 и 557) машин.
Капотный КАвЗ-685 – продолжатель дела ГЗА-651. Автобусы на узлах ГАЗ-53 с двигателем V8 выпускали с 1972 года в огромных количествах. Аналоги делали и многие малые заводы по всему Союзу. Компактные автобусы работали на предприятиях, школьными и рейсовыми в провинции.
Легендарный ЛиАЗ-677 – первый в СССР серийный автобус с автоматической двухступенчатой трансмиссией. 180-сильный бензиновый двигатель отличала чудовищная прожорливость – 50 литров. Допускалась вместимость до 110 пассажиров. Сделали 194 197 машин.
ПАЗ-672 – развитие модели 652, но модернизированный и с двигателем — V8, объемом 4,25 л., мощностью 115 л.с. Первую партию собрали в 1961 году. Серийно машины в разных модификациях делали в 1967-1989 гг. Всего изготовили 288 688 экземпляров.
Туристические автобусы Ikarus серии 250 воспринимали уже почти как свои. Водители любили их за легкость управления и надежность. Венгерские Ikarus серии 250 оснащали двигателями мощностью 192-250 л.с. В 1968-2002 гг. к нам завезли более 50 тысяч таких автобусов.
РАФ-2203 – последний и самый массовый серийный рижский микроавтобус. Машина базировалась на узлах Волги и была оснащена моторами мощностью 95, затем — 100 л.с. РАФ-2203, затем РАФ-22038-02 делали в Елгаве. С 1975 по 1997 гг. собрали около 180 тысяч машин.
Городские Ikarus 260 и 280 – конструктивные аналоги туристических машин серии 250. «Гармошки» с 220-сильным дизелем имели паспортную вместимость 168 пассажиров. В 1973-2001 гг. к нам завезли 32 079 машин.
  • «За рулем» вспомнил самые массовые иностранные машины, строившие социализм.

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Канунников Сергей
Фото:Из архива «За рулем»
Количество просмотров 72
13.03.2025 
Фото:Из архива «За рулем»
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