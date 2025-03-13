Вот на чем ездили ваши родители! — А вы бы решились?

Долгие годы автобус в Союзе был самым главным автомобилем и… даже иномаркой.

СССР с его огромными расстояниями и невеликим производством легковых автомобилей много лет был страной автобусов. Их – большие городские, маленькие – для провинции, междугородные и туристические, служебные и маршрутки строили не только несколько очень крупных заводов, но и десятки мелких по всей стране.

Пассажирских машин все равно всегда не хватало. Кто-то, может, еще помнит, что в них творилось в час пик? Поэтому самой доступной обычным гражданам иномаркой тоже стали… именно автобусы. Импортных машин закупали с каждым годом все больше, и поэтому они тоже по праву попадают в список самых массовых автобусов СССР.

«За рулем» вспомнил самые массовые иностранные машины, строившие социализм.