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Первый советский автобус-«гармошка» — что в нем было особенного?

«За рулем» рассказал о технике прототипа автобуса ЛиАЗ‑5Э‑676

Первый автобус-«гармошка» появился в СССР еще до нашествия Икарусов. Экспериментальный сочлененный четырехдверный ЛиАЗ676 на базе модели ЛиАЗ‑158В был собран в 1962 году. Вместимость автобуса составляла 123 человека. Снаряженная масса – 10 800 кг, а максимальная скорость – 60 км/ч.

ЛиАЗ‑5Э‑676
ЛиАЗ‑5Э‑676

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К сожалению, подходящего двигателя для необычного автобуса не нашлось, а мотор от грузовика ЗИЛ130 оказался слабоват. Да и в целом автобус сочли нерентабельным и сложным для серийного производства.

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Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, какие уникальные решения применялись в конструкции автобуса ТА-6?

Есть вопросы? Задавайте! [email protected].

  • О необычном троллейбусе, построенном на базе автобуса, рассказано здесь.

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Колодочкин Михаил
Фото:из архива «За рулем»
Количество просмотров 21
09.03.2025 
Фото:из архива «За рулем»
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