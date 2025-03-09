Первый советский автобус-«гармошка» — что в нем было особенного?

«За рулем» рассказал о технике прототипа автобуса ЛиАЗ‑5Э‑676

Первый автобус-«гармошка» появился в СССР еще до нашествия Икарусов. Экспериментальный сочлененный четырехдверный ЛиАЗ‑5Э‑676 на базе модели ЛиАЗ‑158В был собран в 1962 году. Вместимость автобуса составляла 123 человека. Снаряженная масса – 10 800 кг, а максимальная скорость – 60 км/ч.

ЛиАЗ‑5Э‑676

К сожалению, подходящего двигателя для необычного автобуса не нашлось, а мотор от грузовика ЗИЛ‑130 оказался слабоват. Да и в целом автобус сочли нерентабельным и сложным для серийного производства.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, какие уникальные решения применялись в конструкции автобуса ТА-6?

Есть вопросы? Задавайте! [email protected].

О необычном троллейбусе, построенном на базе автобуса, рассказано здесь.