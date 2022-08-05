Грузовик с мотором от лимузина: удивительная история ЗИЛ-130

С самого начала своей длиннющей истории «сто тридцатый» мог бы стать не тем, чем стал.

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За три десятилетия, начиная с 1962 года, который считается началом производства ЗИЛ‑130 (в тот год сделали всего 15 машин, но есть повод праздновать 60‑летний юбилей) выпустили более 3,3 миллиона автомобилей с разными базами, двигателями, двух- и трехосных, в южных и северных комплектациях.

Но не менее интересно то, каким ЗИЛ‑130… не стал. Ведь за те десятилетия провели уйму экспериментальных работ, многие из которых могли бы сделать «сто тридцатый» другим, не таким, каким его знали несколько поколений советских граждан. Некоторые эксперименты заводили конструкторов в тупик. Но иные могли бы сделать легендарный автомобиль более современным и интересным.

В поисках мотора

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Техническое задание на новый грузовик, рассчитанный на 4000 кг груза, подразумевало и новый двигатель — V‑образный, шестицилиндровый мощностью 130 л.с. Серийный 6‑цилиндровый нижнеклапанный рядный мотор объемом 5,56 л, которым располагал завод, корни конструкции которого уходили в 1930‑е годы, современным уже тогда не был. Хотя, к слову, в производстве остался еще почти на сорок лет.

Именно двигателями V6 оснастили два первых прототипа ЗИЛ‑1Э130 конца 1956 года.

Первый прототип ЗИЛ‑130 с двигателем V6, 1956 год.

Совершенно новая кабина для середины 1950‑х оказалась вполне современной. Кстати, она даже походила на серийную, появившуюся через несколько лет.

Dodge C3‑TA8 — один из прямых аналогов советского грузовика. ЗИЛ‑130 с рядным верхнеклапанным мотором ЗИЛ‑120ВК, 1957 год.

Создавая ЗИЛ‑130, на заводе изучили несколько импортных, в основном американских, грузовиков. Но ни одни из них не копировали. Хотя кое-какие черты и заимствовали. Скажем, панорамное ветровое стекло — от американского Dodge C3‑TA8. Но иных общих с Доджем черт ЗИЛ не имел. К слову, у советского автомобиля был цельный капот, открывающийся назад. А у американского отдельно поднимались боковины, как у советского ЗИЛ‑164.

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Увы, мотор V6 после первых же испытаний признали неудачным. Существовал, правда, и верхнеклапанный вариант серийной рядной «шестерки» объемом 5,56 л. Такой мотор ЗИЛ‑120ВК со степенью сжатия 6,3 развивал 136 л.с., а форсированный — со степенью сжатия 7,5 — выдавал 154 л.с. Эти агрегаты стояли на прототипах ЗИЛ‑2Э130 1957 года. Но переделывать древний двигатель большого смысла не было. К слову, на часть самосвалов еще много лет ставили рядный нижнеклапанный мотор. Но основным он стать, конечно, не мог.

Завод готовил и вполне современный мотор V8 объемом 6 литров (100×95 мм), сделанный под большим влиянием агрегата Chrysler. Только не для грузовика, а для лимузина ЗИЛ‑111. Снизив степень сжатия с 9,0 до 6,5, а мощность с 200 л.с. до 150 л.с., получили двигатель, вполне пригодный и для грузовика.

Знаменитый двигатель ЗИЛ‑130 — прожорливый, но достаточно мощный и надежный. Шасси семейства ЗИЛ‑130 выпускали с тремя базами: стандартная — 3800 мм, для самосвалов и седельных тягачей — 3300 мм, а для удлиненной версии — 4500 мм.

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Поначалу этот мотор посчитали избыточно мощным. Возникла идея устанавливать на новый грузовик V8 производства ЗМЗ рабочим объемом 5,52 л, мощностью 138 л.с. - аналог версии для бронетранспортера БРДМ. Но этот мотор был еще не готов. К тому же в техническом задании 1958 года грузоподъемность увеличили до 5500 кг — а это требовало и более мощного мотора.

В итоге в 1959 году появился прототип ЗИЛ‑3Э130 уже с 6‑литровым двигателем V8. Знаменитый впоследствии двигатель оказался еще и очень надежным. Водители относились к нему с уважением.

Минус был один: даже паспортный расход бензина на скорости 60 км/ч составлял 29 л/100 км. В реальной жизни этот показатель легко увеличивался раза в полтора. Впрочем, цена бензина советские госпредприятия в те годы, по сути, не волновала.

Ранний серийный ЗИЛ‑130.

Именно со 150‑сильным мотором V8 сделали и уже заметно доработанные образцы 1960 года. Им и оснастили серийные ЗИЛ‑130. После первых пятнадцати машин 1962 года, отправленных на подконтрольную эксплуатацию, в 1963‑м сделали 700 автомобилей.

А 1 октября 1964 года ЗИЛ‑130 массово пошел с основного конвейера.

Эскиз Эрика Сабо: фейслифтинг ЗИЛ‑130, 1964 год. ЗИЛ‑130 с рестайлинговой кабиной, 1964 год.

О том, как «сто тридцатый» обзавелся дизельным двигателем, как его модернизировали, переделывали и экспортировали, мы еще расскажем. Заходите почаще!

Ретротест ЗИС-150 читайте тут.

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Фото: из архива «За рулем»