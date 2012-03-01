Короткий тест по автоистории: что за автобус ЛиАЗ‑158?

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Автобус ЛиАЗ‑158, выпускавшийся с 1959 по 1970 годы на ЛиАЗе, в действительности никогда так не назывался! Его настоящее имя — ЗИЛ‑158.
Просто вместо ЗИЛа, переставшего производить пассажирский транспорт, эту модель стал делать Ликинский автобусный завод, официальное название машины не изменилось. Но это, впрочем, не помешало автобусу попасть в некоторые автомобильные справочники под несуществующим именем.
Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, почему советские троллейбусы обозначали аббревиатурой ЛК?
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- О самых известных автобусах СССР мы рассказали тут.
Фото: из архива автора