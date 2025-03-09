Почему в СССР создавали отличные минивэны, но не выпускали

Эксперт Канунников раскрыл секреты советских минивэнов и парадокса их запрета

Микроавтобусы в СССР в личное пользование не продавали. А ведь о вместительных многоместных машинах мечтали многие. Их проектировали и всерьез испытывали. Но советские покупатели до появления уже в новые времена «Надежды» ВАЗ-2120 вэнов так и не дождались.

За шаг до конвейера

Казалось бы, все складывалось хорошо. Задание на проектирование восьмиместного автомобиля вагонной компоновки МЗМА в 1957 году получил от отдела автопрома Госплана СССР, в который на некоторое время преобразовали Министерство автомобильной промышленности.

Машину на базе узлов и агрегатов еще не серийного Москвича-407 строили быстро, по эскизам, без полной технической документации. Поэтому вэну (по терминологии тех лет – микроавтобусу) не присваивали официального заводского индекса.

Девятиместный микроавтобус Москвич, 1958 г.

В основе конструкции лежала рама с Х-образным усилителем посредине. В салоне за передними сиденьями разместили еще два ряда – каждый на трех пассажиров. Правое сиденье второго ряда, возле которого была входная дверь, сделали откидным. За задней двухстворчатой распашной дверью стояло запасное колесо и было небольшое пространство для багажа.

Задняя дверь Москвича была распашной, двухстворчатой.

Сиденья в салоне несложно было демонтировать для увеличения погрузочного пространства. Для облегчения конструкции двери и нижние панели кузова сделали алюминиевыми.

Автомобиль оснастили не серийным еще двигателем Москвич-407 рабочим объемом 1,4 л и мощностью 45 л.с., а также четырехступенчатой коробкой передач. Колею машины, по сравнению с серийным Москвичом, расширили с 1225 мм спереди и 1230 мм сзади до 1390 мм и 1377 мм соответственно. Задний мост получил чулки и полуоси от полноприводного Москвича-410 и главную пару 5,14. Снаряженная масса вагонного Москвича с базой 2370 мм составляла 1300 кг.

Микроавтобус Москвич

Стабилизаторы применили не только в независимой пружинной передней подвеске, но и в задней рессорной. А для использования шин от Волги ГАЗ-21 для опытного автомобиля изготовили специальные колеса.

Работами по созданию вэна Москвича, по сути, руководил начальник экспериментального цеха МЗМА Игорь Гладилин. Автомобиль достроили уже в 1958 году, а к январю 1959-го закончили и предварительные испытания. На тестах вагонный Москвич достигал скорости 90 км/ч, что для автомобиля такого класса, по тем временам, считали вполне приличным показателем.

Правое сиденье среднего ряда в Москвиче сделали откидным.

В общем-то, компактный микроавтобус, максимально унифицированный с серийными Москвичами по агрегатам и узлам, был пригоден к серийному производству. Вопрос был в кузове. Но главное: МЗМА не имел ни мощностей, ни площадей для производства еще одной модели. Вроде бы, зашла речь о некоем ином заводе. Но планам этим было не суждено сбыться.

Не факт, конечно, что появись такой Москвич, его стали бы продавать частникам. Микроавтобусы в СССР считали коммерческим, а значит не предназначенным для личного пользования транспортом. Но восьмиместный автомобиль, все-таки, автобусом назвать сложно.

Мальчик-с-пальчик

Одновременно с созданием вагонного Москвича аналогичной машиной занялся рижский РАФ, ведь он и занимался микроавтобусами. На основе РАФ-10, ставшего серийным РАФ-977, построили более компактный вариант – РАФ-08 с собственным именем Спридитис. В латвийской сказке этот персонаж аналогичен Мальчику-с-пальчик – маленький, ловкий и юркий.

РАФ-08 Спридитис.

В отличие от большого РАФ-977, сделанного на агрегатах и узлах ГАЗ-21, девятиместный Спридитис построили на основе Москвича-407. От него применили силовой агрегат и задний мост, снабдив его, правда, колесными редукторами и подвесив на рессорах от Волги.

Переднюю подвеску сначала поставили от Победы ГАЗ-М20, но вскоре заменили на более современную – от Волги. От нее же взяли колеса, шины и тормоза.

Задняя дверь РАФ-978 была одностворчатой.

Салон снабдили принудительной вентиляцией, а позднее даже и радиоприемником. Кузов, естественно, максимально унифицировали с РАФ-977. Рижская машина по габаритам и базе, равной 2300 мм, была близка к московской. Но РАФ оказался тяжелее: снаряженная масса достигала 1410 кг.

В процессе доработки автомобиля ему присвоили индекс РАФ-978. Машину одобрил не только НАМИ, но и профильное министерство. Один микроавтобус проходил опытную эксплуатацию в качестве маршрутного такси в Юрмале.

РАФ-978 и РАФ-977 на автосалоне в Женеве.

Измененный вариант РАФ-978 (с четырьмя фарами) вместе со стандартным микроавтобусом в 1960 году экспонировали даже на автосалоне в Женеве. Сделали и экспериментальный санитарный автомобиль.

Третий вариант рижского вэна с усиленным кузовом тоже имел четыре фары, но в остальном внешне представлял собой укороченный РАФ-977.

Последняя версия РАФ-978.

Тут-то и приняли решение: делать два микроавтобуса – большой и маленький – нецелесообразно. Это, в общем-то, и доказывало, что в качестве личного автомобиля Спридитис не рассматривали.

На другой орбите

Уже в совсем иные времена – в 1988 году темой минивэна занялся Ижевский автомобильный завод. Тем более что аналогов в мире было уже немало. Инженеров и дизайнеров из Ижевска вдохновил японский Suzuki Every.

Машину по имени ИЖ-042 создавали на платформе ИЖ-2126 Орбита (позднее – Ода). Единственный образец построили в 1991 году. Кузов семиместного вэна сделали по очень модной тогда технологии, закрепив на стальном каркасе пластиковые панели. Впрочем, рассматривали, конечно, и стальные панели, более технологичные для серийного производства.

Ижевский минивэн ИЖ-042.

Справа сделали первую в отечественной практике пассажирскую сдвижную дверь. Автомобиль отличали и вклеенные стекла – для нашей страны в те времена тоже незнакомое и передовое решение.

ИЖ-042 имел снаряженную массу всего 1100 кг. В качестве базового планировали уфимский мотор рабочим объемом 1,8 л, мощностью 99 л.с.

Передняя подвеска ИЖ-042 была независимой – от Орбиты. От нее же взяли цельный задний мост, подвесив его на усиленных рессорах фургона ИЖ-2717. В планах конструкторов, помимо вэна, были унифицированный с ним фургон и грузовик.

Опытный ИЖ-042 сделали в единственном экземпляре.

Но в начале 1990-х годов ижевскому заводу, вечному пасынку отечественного автопрома, было уже не до принципиально новых моделей. Даже ИЖ-2126 на производство ставили с большим трудом.

В результате единственный ИЖ-042 стал лишь музейным экспонатом. Хотя бы так! Ведь ни микроавтобус Москвич, ни экземпляры РАФ-978 вообще не сохранились.

Эксперт Канунников раскрывает секреты Москвича‑2140.