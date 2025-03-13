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Подмосковье расширяет зону платных парковок

С 15 марта еще в десяти городах Московской области появятся платные парковки

Нововведение затронет такие населенные пункты, как Ногинск, Долгопрудный, Подольск, Люберцы, Химки, Красногорск, Дзержинский, Мытищи, Одинцово, Коломна, Сергиев Посад.

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с 15 марта автомобилисты должны будут оплачивать парковку в центральных районах, в местах притяжений и возле станций общественного транспорта.

В Ногинске платные парковки появятся на улицах Рогожской, Соборной, Трудовой, Горького и 3-го Интернационала. В Долгопрудном тарифы будут введены на участке Дирижабельной улицы и на части улицы Академика Лаврентьева возле городского парка. Химки также не остались в стороне: платные парковки будут введены на Московском проезде и в районе Ленинского проспекта.

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В Сходне, Красногорске и Люберцах парковочные зоны будут распространяться на центральные улицы и площади. Например, в Люберцах платные парковки появятся на Инициативной улице и нескольких участках Красноармейской улицы. В Подольске же новые тарифы введут на Курской улице и возле Советской площади.

Платные парковки с 15 марта появятся и в Мытищах: их введут на участках улиц Колонцова и Станционной возле платформы электричек, а также на участках Новомытищинского проспекта и улицы Колпакова возле парка Мира.

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Стоимость парковки будет фиксированной — 40 рублей в час возле железнодорожных станций и 50 рублей на городских улицах. В выходные и праздничные дни парковка будет бесплатной. Для удобства оплаты автомобилисты могут использовать приложение «Парковки России» или отправить СМС на номер 7757. В случае неуплаты штраф составит 2500 рублей.

Также недавно Минтранс Подмосковья отчитался, что с начала 2025 года в Московской области устранено 42 несанкционированных подхода к железнодорожным путям. Таким образом удается повысить безопасность и снизить риск несчастных случае на железной дороге.

Источник: MSK1.RU

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Алексеева Елена
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 1
13.03.2025 
Фото:АГН «Москва»
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