Участок дороги в Адлере перекроют на 30 дней из-за ремонта

В Адлерском районе Сочи с 11 апреля будет перекрыто движение по улице Крупской

С 11 апреля в Адлерском районе города Сочи запланировано временное перекрытие движения по улице Крупской на участке от дома № 9А до пересечения с улицей Ульянова.

Движение перекроют из-за проведения работ по перекладке участка магистральной теплотрассы, в ходе которых потребуется разрыть около 240 метров автодороги.

Участок дороги, на котором будет перекрыто движение

По данным «Сочитеплоэнерго», работы будут продолжаться 30 дней.

Уточняется, что на время проведения работ движение будет организовано по улицам Богдана Хмельницкого, Кирова, Просвещения, Ульянова.

Ранее «За рулем» сообщал, что в апреле подешевели два кроссовера и пикап популярного бренда на 50–600 тыс. рублей.

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Источник: МУП г. Сочи «Сочитеплоэнерго»