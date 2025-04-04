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Участок дороги в Адлере перекроют на 30 дней из-за ремонта

В Адлерском районе Сочи с 11 апреля будет перекрыто движение по улице Крупской

С 11 апреля в Адлерском районе города Сочи запланировано временное перекрытие движения по улице Крупской на участке от дома № 9А до пересечения с улицей Ульянова.

Движение перекроют из-за проведения работ по перекладке участка магистральной теплотрассы, в ходе которых потребуется разрыть около 240 метров автодороги.

Участок дороги, на котором будет перекрыто движение
Участок дороги, на котором будет перекрыто движение

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По данным «Сочитеплоэнерго», работы будут продолжаться 30 дней.

Уточняется, что на время проведения работ движение будет организовано по улицам Богдана Хмельницкого, Кирова, Просвещения, Ульянова.

Ранее «За рулем» сообщал, что в апреле подешевели два кроссовера и пикап популярного бренда на 50–600 тыс. рублей.

Источник: МУП г. Сочи «Сочитеплоэнерго»

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Ушакова Ирина
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 5
04.04.2025 
Фото:АГН «Москва»
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