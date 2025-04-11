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Какие колесные диски будут на Атоме с завода?

Красноярская компания Skad разработала колесные диски для электромобиля Атом

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Легкосплавные колесные диски для сборки электромобилей Атом на конвейер завода «Москвич» будет поставлять красноярская компания Skad. Эта модель дисков создана специально для российского электромобиля. Дизайн лицевой поверхности разрабатывала сама компания «Атом», а конструкция дисков, учитывающая вес электромобиля, рождалась в совместной работе со специалистами Skad.

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Параметры колесного диска электромобиля Атом

  • Диаметр – 17"
  • Ширина – 6,5"
  • Вылет – ЕТ39
  • Разболтовка – 5х114,3 мм
  • Максимальная нагрузка на диск – 645 кг
  • Вес диска – 10,06 кг
  • Вес колеса в сборе – 20 кг

Материал легкосплавных дисков Атома – алюминиевый сплав lSi11Mg – поставляет «Русал», один из крупнейших в мире производителей первичного алюминия. Что касается компании Skad, то это современно оснащенная и технологически прогрессивная компания, лидирующая в своей отрасли, отметили в пресс-службе «Атом».

Как рассказали в компании «Атом» в настоящий момент первая партия дисков уже поступила на производственную площадку, где проходит приемку специалистами производственной команды.

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Напомним, Атом – это кросс-хэтчбек с длиной кузова 3995 мм и клиренсом 170 мм. Платформа – оригинальная российская. Силовая установка – электромотор мощностью 110 кВт (150 л.с.), питающийся от литий-ионной батареи с паспортным зарядом на 500 км. Подвеска – МакФерсон спереди и многорычажная сзади, привод – передний. Старт сборки на заводе «Москвич» запланирован на июнь 2025 года, прогнозируемые в нынешних реалиях цены – 3-4 млн рублей.

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Источник: Атом, Максим Кадаков

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 10
11.04.2025 
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