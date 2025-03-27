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Вы не верили, а он будет! Показан необычный руль серийного Атома

АО «Кама» запатентовало дизайн рулевого колеса электромобиля Атом

АО «Кама» оформило патент на рулевое колесо электромобиля Атом, который должен стать серийным уже в ближайшее время. Соответствующие изображения появились в открытой части базы данных Роспатента.

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Патентное изображение рулевого колеса автомобиля Атом
Патентное изображение рулевого колеса автомобиля Атом

Руль Атома – одна из фишек интерьера перспективного отечественного электромобиля: в центре «баранки» находится многофункциональный дисплей, в котором собраны и пользовательские, и мультимедийные системы. Эта особенность была уже на ранних версиях.

Руль на прототипе Атома в мае 2023 года
Руль на прототипе Атома в мае 2023 года

В декабре 2023 года компания показала рендеры обновленного рулевого колеса, сообщив, что оно стало более эргономичным, а также получило подрулевые переключатели и дополнительные физические кнопки. Примерно в этом виде, не считая незначительных нюансов, оно ныне и запатентовано.

Рулевое колесо, показанное в декабре 2023 года
Рулевое колесо, показанное в декабре 2023 года

В плане рулевого управления у Атома есть еще одна особенность: оно реализовано по схеме drive by wire, то есть буквально по проводам, электронным способом, без жесткой связи рулевого колеса и колес.

Рендер интерьера Атома, август 2024 года
Рендер интерьера Атома, август 2024 года

Другая интересная деталь, связанная с интерьером, – распашные двери при отсутствии центральной стойки кузова. В сочетании с атмосферной подсветкой салона на серийных машинах это должно смотреться интересно. Также заявлены проекционный дисплей с функцией дополненной реальности AR HUD, полностью светодиодная светотехника, двухцветная окраска кузова.

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Длина кросс-хэтчбека Атом составляет 3995 мм, ширина 1780 мм, клиренс 170 мм. Машина получит электромотор мощностью 110 кВт (150 л.с.), питающийся от литий-ионной батареи с паспортным зарядом на 500 км. Подвеска – МакФерсон спереди и многорычажная сзади, привод – передний. Старт сборки на заводе «Москвич» запланирован на июнь 2025 года, цены в нынешних реалиях – 3-4 млн рублей. В феврале пару прототипов Атома заметили на дорожных испытаниях в Москве.

Источник: Роспатент

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 7
27.03.2025 
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