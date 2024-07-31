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Салон электрокара Атом рассекретили

Появились официальные фото интерьера серийного электрокара Атом

Компания «Кама», которая разрабатывает российский электрокар Атом, представила серийный вариант интерьера новинки. Судя по фото, автомобиль будет представлен в темном и светлом цветовых решениях. На руле (оснащен обогревом) расположен сенсорный экран, а также физические переключатели.

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Посадка комфортна благодаря распашным дверям. Передний ряд сидений имеет электропривод. В салоне также есть атмосферная подсветка.

Электрокар Атом
Электрокар Атом

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Длина автомобиля равна 3995 мм, ширина 1780 мм, клиренс 170 мм. Электрокар получит полностью независимую подвеску типа «МакФерсон» спереди и многорычажную независимую сзади.

Привод только задний. Силовая установка сможет развивать 204 л.с., 77-киловаттная батарея позволит проехать до 500 км без подзарядки. При зарядке на мощной станции за 8 минут можно будет набрать энергии для преодоления 100 км.

Электрокар Атом
Электрокар Атом
Электрокар Атом
Электрокар Атом

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый кроссовер Toyota, который дешевле «китайцев».

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: Пресс-служба Atom

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Ушакова Ирина
Фото:пресс-служба «Кама»
Количество просмотров 2
31.07.2024
Фото:пресс-служба «Кама»
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