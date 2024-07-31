Салон электрокара Атом рассекретили

Появились официальные фото интерьера серийного электрокара Атом

Компания «Кама», которая разрабатывает российский электрокар Атом, представила серийный вариант интерьера новинки. Судя по фото, автомобиль будет представлен в темном и светлом цветовых решениях. На руле (оснащен обогревом) расположен сенсорный экран, а также физические переключатели.

Посадка комфортна благодаря распашным дверям. Передний ряд сидений имеет электропривод. В салоне также есть атмосферная подсветка.

Электрокар Атом

Длина автомобиля равна 3995 мм, ширина 1780 мм, клиренс 170 мм. Электрокар получит полностью независимую подвеску типа «МакФерсон» спереди и многорычажную независимую сзади.

Привод только задний. Силовая установка сможет развивать 204 л.с., 77-киловаттная батарея позволит проехать до 500 км без подзарядки. При зарядке на мощной станции за 8 минут можно будет набрать энергии для преодоления 100 км.

Электрокар Атом

Электрокар Атом

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый кроссовер Toyota, который дешевле «китайцев».

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: Пресс-служба Atom