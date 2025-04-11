Путешествия
МаршрутыНа выходныеС детьмиЗа границуКараванинг
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В Россию привезли семейный кроссовер Nissan – дешевле многих «китайцев»
11 апреля
В Россию привезли семейный кроссовер Nissan – дешевле многих «китайцев»
Кроссоверы Nissan X-Trail продают по...
Руководство Сочи провело инспекцию участка Сочи – Хоста
11 апреля
Руководство Сочи провело инспекцию участка Сочи – Хоста
Власти Сочи проверили подготовку дороги Сочи –...
Мотоциклистам Подмосковным дали бесплатно платное место
11 апреля
Мотоциклистам Подмосковным дали бесплатно платное место
Мособлдума разрешила мотоциклистам бесплатно...

Руководство Сочи провело инспекцию участка Сочи – Хоста

Власти Сочи проверили подготовку дороги Сочи – Хоста к курортному сезону

Рекомендуем
Методичка ГАИ: как надо гасить конфликты на дороге

Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Сочи Вадим Копылов и заместитель главы города Вячеслав Бауэр проверили, как продвигаются работы на участке Сочи – Хоста.

Они оценили работу подрядной организации, ответственной за содержание улично-дорожной сети на этом направлении, и перечислили основные задачи по подготовке к летнему курортному сезону.

Как повысить кредитный рейтинг, чтобы одобрили автокредит? Вот, что добавит вам баллов, если вы решили взять машину в кредит.Плюс интересные кредитные предложения в 2025 г. ПОДРОБНЕЕ
ГИД ПО АВТО- КРЕДИТАМ

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

К 1 мая на участке запланировано нанесение дорожной разметки, покраска бордюрных камней, покраска столбов наружного освещения.

Также уточняется, что согласован план работ до конца 2025 года, включающий приведение дорожного покрытия в нормативное состояние и обеспечение надлежащей уборки территории.

Ранее «За рулем» сообщал, что новый просторный седан Honda с мотором от Civic привезли в Россию.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: telegram-канал Департамента транспорта и дорожного хозяйства города Сочи

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Департамент транспорта и дорожного
Количество просмотров 13
11.04.2025 
Фото:Департамент транспорта и дорожного
Поделиться:
Оцените материал:
0