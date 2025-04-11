Руководство Сочи провело инспекцию участка Сочи – Хоста

Власти Сочи проверили подготовку дороги Сочи – Хоста к курортному сезону

Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Сочи Вадим Копылов и заместитель главы города Вячеслав Бауэр проверили, как продвигаются работы на участке Сочи – Хоста.

Они оценили работу подрядной организации, ответственной за содержание улично-дорожной сети на этом направлении, и перечислили основные задачи по подготовке к летнему курортному сезону.

К 1 мая на участке запланировано нанесение дорожной разметки, покраска бордюрных камней, покраска столбов наружного освещения.

Также уточняется, что согласован план работ до конца 2025 года, включающий приведение дорожного покрытия в нормативное состояние и обеспечение надлежащей уборки территории.

Ранее «За рулем» сообщал, что новый просторный седан Honda с мотором от Civic привезли в Россию.

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Источник: telegram-канал Департамента транспорта и дорожного хозяйства города Сочи