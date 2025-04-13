BYD рассекретил недорогой седан для такси с внушительным запасом хода

В Китае рассекретили седан BYD e7 для такси с запасом хода 520 км

Китайский автопроизводитель BYD представил новую модель электромобиля – седан e7, ориентированный на рынок такси и корпоративных автопарков.

Главная особенность e7 – его цена. Стремление сделать электромобиль доступным для таксопарков отразилось на дизайне и оснащении. Вместо шикарных 18-дюймовых дисков, мы видим скромные 16-дюймовые. Дверные ручки – самые обычные, без изысков. Системы помощи водителю, такие как парктроники и камеры кругового обзора, отсутствуют.

BYD e7

По сути, BYD e7 можно рассматривать как упрощенную версию модели Seal, унаследовавшую от нее динамичный силуэт и габариты. Длина кузова составляет внушительные 4,78 метра, а колесная база – 2,82 метра, что обещает просторный салон. Сердцем автомобиля является 134-сильный электромотор, обеспечивающий вполне достаточную динамику для городских поездок. Ограничение максимальной скорости на отметке 150 км/ч.

BYD e7

Выбор батареи предлагается из двух вариантов: литий-железо-фосфатная (LFP) емкостью 48 кВт⋅ч или 57,6 кВт⋅ч. Заявленный запас хода соответственно составляет 450 и 520 километров.

BYD e7

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: CarNewsChina