BYD рассекретил недорогой седан для такси с внушительным запасом хода

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Китайский автопроизводитель BYD представил новую модель электромобиля – седан e7, ориентированный на рынок такси и корпоративных автопарков.

Главная особенность e7 – его цена. Стремление сделать электромобиль доступным для таксопарков отразилось на дизайне и оснащении. Вместо шикарных 18-дюймовых дисков, мы видим скромные 16-дюймовые. Дверные ручки – самые обычные, без изысков. Системы помощи водителю, такие как парктроники и камеры кругового обзора, отсутствуют.

BYD e7
BYD e7
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По сути, BYD e7 можно рассматривать как упрощенную версию модели Seal, унаследовавшую от нее динамичный силуэт и габариты. Длина кузова составляет внушительные 4,78 метра, а колесная база – 2,82 метра, что обещает просторный салон. Сердцем автомобиля является 134-сильный электромотор, обеспечивающий вполне достаточную динамику для городских поездок. Ограничение максимальной скорости на отметке 150 км/ч.

BYD e7
BYD e7

Выбор батареи предлагается из двух вариантов: литий-железо-фосфатная (LFP) емкостью 48 кВтч или 57,6 кВтч. Заявленный запас хода соответственно составляет 450 и 520 километров.

BYD e7
BYD e7

Источник: CarNewsChina

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Лежнин Роман
Фото:CarNewsChina | Unsplash
Количество просмотров 18
13.04.2025 
Фото:CarNewsChina | Unsplash
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