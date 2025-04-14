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Тургеневский мост закрывают через два дня: как будет работать переправа

Мэрия Краснодара рассказала, как будет работать Тургеневский мост с 15 апреля

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16 апреля стартует ремонт Тургеневского моста, связывающего Краснодар с Адыгеей. Вся техника и рабочие готовы, сообщил мэр краевой столицы Евгений Наумов.

Он пояснил, что половина переправы будет закрыта, на другой половине будет организовано двустороннее движение. Общественный транспорт продолжит полноценно перемещаться по мосту.

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Сначала для проезда будет закрыта правая сторона моста. Движение по левой стороне будет двусторонним. Одностороннее движение введут на спуске с моста по улицам имени Буденного и имени Братьев Игнатовых.

Пешеходы смогут передвигаться также по левой стороне. Весь грузовой транспорт будет направлен в объезд.

Ранее «За рулем» сообщал, что надежный японский полноприводный внедорожник привезли в Россию.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Telegram-канал мэра Краснодара Евгения Наумова

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Ушакова Ирина
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 166
14.04.2025 
Фото:Wikimedia
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