Тургеневский мост закрывают через два дня: как будет работать переправа

Мэрия Краснодара рассказала, как будет работать Тургеневский мост с 15 апреля

16 апреля стартует ремонт Тургеневского моста, связывающего Краснодар с Адыгеей. Вся техника и рабочие готовы, сообщил мэр краевой столицы Евгений Наумов.

Он пояснил, что половина переправы будет закрыта, на другой половине будет организовано двустороннее движение. Общественный транспорт продолжит полноценно перемещаться по мосту.

Сначала для проезда будет закрыта правая сторона моста. Движение по левой стороне будет двусторонним. Одностороннее движение введут на спуске с моста по улицам имени Буденного и имени Братьев Игнатовых.

Пешеходы смогут передвигаться также по левой стороне. Весь грузовой транспорт будет направлен в объезд.

Ранее «За рулем» сообщал, что надежный японский полноприводный внедорожник привезли в Россию.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Telegram-канал мэра Краснодара Евгения Наумова