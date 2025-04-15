Долгое автопутешествие: как подготовить машину и что взять в дорогу

Эксперт Корнев рассказал, как подготовить машину к длительному путешествию

Скоро лето, приближается сезон отпусков, когда россияне планируют дальние автопутешествия — к морю, в горы и так далее. Перед такой поездкой необходимо проверить автомобиль и составить список обязательных вещей в дороге, отмечает руководитель управления по работе с импортерами Газпромбанк Автолизинг Александр Корнев.

Что проверить в автомобиле

Безопасность прежде всего, поэтому перед путешествием оцените износ колодок и уровень тормозной жидкости.

Комментарий эксперта

Александр Корнев, руководитель управления по работе с импортерами Газпромбанк Автолизинг:

– Если слышите странные звуки в подвеске, машину тянет в сторону или на руле появилась дрожь, без предварительного осмотра не сервисе не обойтись. Проверьте состояние резины: множество трещин и надрывы могут привести к серьезным последствиям на скорости.

Старый аккумулятор лучше заменить и заранее решить проблему с генератором, если он уже работает плохо.

Светотехника должна быть полностью исправна. Тусклый головной свет — не лучший спутник в большой дороге.

Духота в салоне может испортить любое путешествие, поэтому может потребоваться ремонт кондиционера или дозаправка системы.

Лучше заранее поменять масло, даже если до его замены есть запас по километражу. Ближе к концу срока смазывающая жидкость теряет заводские характеристики, а это не на пользу мотору во время повышенной нагрузки.

Также эксперт советует устранить известные неисправности, чтобы потом не искать помощи где-нибудь на обочине. То же касается регулярного техобслуживания, его нужно обязательно сделать до поездки и еще одно после нее, если дорога была действительно долгой и сложной.

Что взять с собой

Необходимо проверить документы: свидетельство о регистрации транспортного средства, водительские права, паспорт и страховой полис.

В машине всегда должен быть запас воды. Лучше иметь запасной комплект одежды, чтобы переодеться, и запасную обувь.

Следует проверить состояние запаски или ремкомплекта. На случай мелкого ремонта пригодится мультитул. Могут понадобиться компрессор, бустер или провода для «прикуривания», если аккумулятор неожиданно разрядится. Светоотражающая жилетка тоже будет кстати.

Еще с собой всегда надо возить трос и компактную лопатку.

В аптечке должны быть бинты, вата, жгуты, таблетки от расстройства желудка, что-нибудь против аллергии, на случай, если заболела голова или просто плохое самочувствие, отмечает эксперт.

Могут очень пригодиться зарядные устройства и батарейки для брелока сигнализации.

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