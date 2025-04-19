Популярный японский кроссовер превратили в удобный кемпер

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Honda CR-V Dream Pod: компактный кемпер для больших приключений

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Японская компания Honda представила новый проект – CR-V Dream Pod, который превращает популярный компактный кроссовер в настоящий кемпер. Этот проект вдохновлен японской идеей капсульных отелей, где пространство используется максимально эффективно, а простота и функциональность выходят на первый план.

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В честь 30-летия модели Honda CR-V компания решила создать уникальную концепцию автокемпинга, которая позволяет владельцам CR-V наслаждаться комфортом во время путешествий круглый год.

Основой проекта является модель Honda CR-V e:PHEV, подключаемый гибрид, доступный на европейском рынке.

В задней части автомобиля достаточно пространства для установки уникальной системы для переоборудования в кемпер. Комплект EGOE Nestboard 650 включает все необходимое для удобного времяпрепровождения: кровать, кухонный гарнитур, складную раковину и компактный душ.

Пространство, которое обычно используется для багажа, превращается в полноценную жилую зону с удобствами.

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Все элементы кемпера легко складываются и могут быть убраны, когда они не нужны. Например, двухместный матрас хранится в сложенном виде, а при необходимости его можно быстро разложить, используя задние сиденья. Для обеспечения приватности в автомобиле предусмотрены затемняющие шторы и специальные аксессуары, такие как выдвижные боковые столики и порты USB для зарядки устройств.

CR-V оснащен буксировочным устройством, которое позволяет перевозить небольшой прицеп с мотоциклами или велосипедами.

В целом, Honda CR-V Dream Pod предлагает уникальное сочетание мобильности, комфорта и функциональности, позволяя владельцам наслаждаться путешествиями, не отказываясь от удобств.

Источник: The Drive

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Алексеева Елена
Фото:Honda
Количество просмотров 5
19.04.2025 
Фото:Honda
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Отзывы о Honda CR-V (1)

— Ужасный автомобиль, не советую.
Honda CR-V  2017
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год
Достоинства:
я не нашел
Недостатки:
сплошное г за такие деньги!
Комментарий:
недаром продажи 100 штук в месяц, трудно найти полных идиотов.
-31