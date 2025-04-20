Атом — кто его будет продавать, где достать запчасти, какая гарантия?

Основные высоковольтные компоненты Атома получат гарантию 8 лет или 160 000 км

Стартап «Кама» поделился подробностями о гарантии и сервисном обслуживании электромобиля Атом, серийный выпуск которого должен стартовать во втором квартале 2025 года. Сообщается, что базовая гарантия на машину составит 5 лет или 150 000 километров пробега – в зависимости от того, что наступит ранее. Такая же гарантия будет действовать и в отношении лакокрасочного покрытия. Но некоторые компоненты будут иметь расширенную гарантию.

Заводская гарантия на Атом

Базовая гарантия – 5 лет или 150 000 км;

ЛКП – 5 лет или 150 000 км;

Основные компоненты высоковольтной системы (электродвигатель, тяговую батарею и систему термоменеджмента) – 8 лет или 160 000 км;

Сквозная коррозия кузовных элементов – 8 лет или 160 000 км.

Запчасти для Атома

К запуску продаж производитель берется обеспечить доступность всех необходимых запасных частей – будет создан центральный склад с достаточным запасом оригинальных деталей. Кроме того, сформированы требования для сервисных партнеров по минимальному складскому запасу запчастей, включая самые востребованные позиции. Чтобы сократить время простоя машины на сервисе, разработан алгоритм срочной поставки отдельных комплектующих под конкретный запрос клиента, сообщает пресс-служба.

Сервисная сеть

Чтобы подготовить сервисных партнеров ко всему спектру возможных работ над автомобилями, заблаговременно до начала продаж Атома начнет работу собственный сервисный центр. Он будет своего рода тренировочной базой сервисменов, на которой будет проводиться отработка технологий обслуживания через многократную разборку и сборку электромобилей.

Города с центрами обслуживания Атом (план на 2026 год):

Москва

Санкт-Петербург

Казань

Калининград

Ярославль

Нижний Новгород

Сочи

Краснодар

Екатеринбург

Набережные Челны

Ростов-на-Дону

На старте продаж производитель планирует обеспечить присутствие более в чем 10 городах России, а к 2029 году – расширить географию до 48 городов.

Мобильная техслужба и консьерж-сервис

Помимо этого, планируется запуск сервиса мобильной технической службы – для оперативной помощи прямо на дороге. Оснащенная всем необходимым «техничка» будет выезжать к месту вызова, чтобы произвести диагностику, обслуживание или ремонт. А через обращение в консьерж-сервис владелец Атома сможет записать машину на обслуживание в авторизованном сервисе – и представитель компании заберет автомобиль, а после произведения всех работ вернет обратно.

Напомним, кросс-хэтчбек Атом, построенный на оригинальной платформе отечественной разработки, имеет длину кузова 3995 мм и клиренс 170 мм. Силовая установка – электромотор мощностью 110 кВт (150 л.с.), питающийся от литий-ионной батареи с паспортным зарядом на 500 км. Подвеска – МакФерсон спереди и многорычажная сзади, привод передний. Особая черта машины – кузов без центральной стойки и распашные двери. Разработка этого автомобиля заняла несколько лет. Производство должно стартовать в июне 2025 года на мощностях завода «Москвич». Дата старта продаж пока не обнародована. Прогноз цены с учетом нынешних реалий – 3-4 млн рублей.

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Источник: Атом