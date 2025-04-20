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Этот электрический седан разгоняется до 100 км/ч за 2 секунды — увидели в России

Первый в РФ Xiaomi SU7 Ultra оказался в продаже в Санкт-Петербурге за 15,5 млн

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В Россию поступил первый экземпляр электрического гиперседана Xiaomi SU7 Ultra. Транспортное средство сейчас находится в Санкт-Петербурге, где его стоимость на платформе Авто.ру составляет 15,5 миллиона рублей.

Авторитетный ресурс Авто.ру подтвердил, что фотографии этого электрокара сделаны в России, где на заднем плане можно увидеть внедорожник с российскими номерными знаками.

Экземпляр Xiaomi SU7 Ultra, представленный в России
Экземпляр Xiaomi SU7 Ultra, представленный в России
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Выставленный на продажу седан окрашен в желтый цвет, а его интерьер сочетает черный с яркими желтыми акцентами.

Модель Xiaomi SU7 Ultra была представлена общественности в июле 2024 года и отличается от стандартной версии SU7, мощность которой составляет 673 л.с. У ультимативной версии она достигает 1548 л.с., что позволяет ускоряться до 100 км/ч за менее чем 2 секунды.

Гиперседан также оснащен карбон-керамическими тормозами. В Китае стартовая цена Xiaomi SU7 Ultra составляет 530 тысяч юаней, что на текущий момент эквивалентно 5,9 миллиона рублей.

Источник: Auto.ru

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Лежнин Роман
Фото:Xiaomi | Auto.ru
20.04.2025 
Фото:Xiaomi | Auto.ru
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