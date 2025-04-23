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Навигатор подскажет: тестируют функцию отображения сигналов светофоров

В Москве водители смогут видеть сигналы светофоров на маршруте через смартфон

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Центр организации дорожного движения (ЦОДД) совместно с геосервисом 2ГИС запустили пилотный проект, благодаря которому водители в Москве могут в реальном времени отслеживать сигналы светофоров прямо в навигаторе на смартфоне. Инновационная система передает данные от «умных» светофоров, оборудованных таймерами, в приложение 2ГИС через защищенный канал связи. Информация отображается только по маршруту, который водитель заранее проложил в навигаторе – это помогает избегать лишней информации.

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Теперь прямо на экране смартфона можно увидеть, какой сигнал горит на ближайшем перекрестке и сколько секунд осталось до его смены. Эта функция может существенно упростить планирование движения по городу и сделать поездки безопаснее.

На данный момент новый сервис доступен в нескольких районах Москвы:

  • Цветной бульвар
  • Крылатское
  • Район метро «Владыкино»
  • Улица Веерная (у метро «Минская»)
  • Улица Авиаконструктора Сухого.

Проект пока работает в тестовом режиме, но уже сейчас его можно опробовать на пилотных улицах.

Источник: Дептранс/Telegram

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Алексеева Елена
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 10
23.04.2025 
Фото:freepik / freepik
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