Перечислены самые распространенные нарушения в Москве, зафиксированные камерами

Камеры ЦОДД в 2024 г. чаще всего фиксировали превышение скорости — 22,7 млн раз

В 2024 году камеры ЦОДД Москвы зафиксировали наиболее частые нарушения ПДД, среди которых на первом месте — превышение скорости, зарегистрированное 22,7 млн раз. Чаще всего водители нарушали ограничения на 20-40 км/ч.

Также было выявлено 58 тыс. случаев, когда скорость превышалась на 60 км/ч и более.

На втором и третьем местах — нарушения правил дорожной разметки и езда без пристегнутого ремня. Кроме того, камеры фиксируют использование телефона за рулем (17%), езду без включенных фар (5%), а также нарушения, связанные с пассажирами, такие как неиспользование ремней безопасности (7%) и отсутствие мотошлема у мотоциклистов (1%).

Остальные нарушения составляют около 8% всех инцидентов, или примерно 3,4 миллиона случаев.

Среди них — движение прямо в нарушение требований знаков (55%); поворот налево или направо в нарушение требований знаков (29); поворот налево или направо не из крайнего положения (меньше 14).

В конце списка – движение по полосе маршрутного транспорта прямо в нарушение требований знаков и разворот не из крайнего положения (2% 1% соответственно).

Сегодня в Москве установлено 3,8 тыс. комплексов фотовидеофиксации, которые способны распознавать 64 вида нарушений. Эти камеры размещены в местах с высокой аварийностью и где водители чаще всего игнорируют правила, такие как превышение скорости, нарушение разметки и игнорирование требований знаков.

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Источник: transport.mos.ru