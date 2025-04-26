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Суперседан Xiaomi привезли в Россию: известна цена

В России в продаже появился суперседан Xiaomi SU7 Ultra за 15,5 млн рублей

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Дилер привез в Петербург суперседан Xiaomi SU7 Ultra стоимостью 15,5 млн рублей. Уточняется, что автомобиль полностью растаможен.

Xiaomi SU7 Ultra представляет собой самую мощную модификацию электроседана. Общая отдача трех моторов составляет 1548 л.с. и 1770 Нм. До «сотни» суперседан разгоняется за 1,97 секунды.

Xiaomi SU7 Ultra
Xiaomi SU7 Ultra

15 тыс. км пробега — не предел для моторного масла? Нужно ли в атмосферный двигатель заливать дорогое масло? Или не переплачивать и применять то, что рекомендовано заводом?
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Продажи Xiaomi SU7 Ultra стартовали осенью 2024 года в Китае. На родине цена авто стартует от 530 тыс. юаней (5,9 млн рублей).

Ранее «За рулем» сообщал, что новый российский автобренд набирает популярность, продажи выросли в 9 раз.

Источник: Авито авто

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Ушакова Ирина
Фото:Avito
Количество просмотров 4
26.04.2025 
Фото:Avito
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