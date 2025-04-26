Суперседан Xiaomi привезли в Россию: известна цена
В России в продаже появился суперседан Xiaomi SU7 Ultra за 15,5 млн рублей
Дилер привез в Петербург суперседан Xiaomi SU7 Ultra стоимостью 15,5 млн рублей. Уточняется, что автомобиль полностью растаможен.
Xiaomi SU7 Ultra представляет собой самую мощную модификацию электроседана. Общая отдача трех моторов составляет 1548 л.с. и 1770 Нм. До «сотни» суперседан разгоняется за 1,97 секунды.
Xiaomi SU7 Ultra
Продажи Xiaomi SU7 Ultra стартовали осенью 2024 года в Китае. На родине цена авто стартует от 530 тыс. юаней (5,9 млн рублей).
Ранее «За рулем» сообщал, что новый российский автобренд набирает популярность, продажи выросли в 9 раз.
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Источник: Авито авто
Фото:Avito
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26.04.2025
Фото:Avito
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