Как съездить в лес на машине и не нарваться на штраф: советы юриста

Юрист Илья Русяев: Заезжая в лес, нужно заранее разобраться с правовыми нюансами

Чтобы автомобильная поездка в лес не закончилась штрафом, важно заранее разобраться с правовыми нюансами. Об этом рассказал юрист, управляющий партнер юридической компании «Русяев и партнеры» Илья Русяев.

Проверьте статус территории

Прежде чем свернуть с трассы в лес, стоит выяснить, что это за участок. Если вы собираетесь на территорию, отнесенную к числу особо охраняемых – заповедник, нацпарк или природный памятник, то, скорее всего, на ней запрещено движение личного транспорта без специального разрешения. Эти земли охраняются особенно строго, и самовольный заезд может обернуться штрафом.

Определить статус леса можно заранее, воспользовавшись публичными картами или официальными сайтами природоохранных ведомств.

Учитывайте сезонные ограничения

Даже если лесной участок не имеет охранного статуса, заехать туда не всегда можно. В периоды, когда в регионе установлен высокий риск пожаров, часто вводятся временные ограничения на въезд автомобилей. Актуальную информацию публикуют на сайтах местных администраций и подразделений МЧС.

Где можно проехать и остановиться

Если запретов нет, то следующий шаг – правильно выбрать место для парковки. Лесные тропы и проселочные дороги не считаются дорогами общего пользования, поэтому оставлять машину на них нельзя.

Идеальный вариант – воспользоваться специально оборудованными стоянками. Если таковых поблизости нет, машину следует припарковать на обочине дороги общего пользования, не нарушая ПДД.

Особое внимание стоит уделить близости к водоемам: законодательством запрещено подъезжать ближе определенного расстояния к берегу. Например, для рек длиной более 50 км действует ограничение в 200 метров.

Газоны, шлагбаумы и тропы – тоже под запретом

Юрист отметил, что штраф можно получить даже за парковку на лесном газоне – в большинстве регионов за это предусмотрены штрафы от 3000 до 5000 рублей. Также нельзя оставлять машину на обочинах узких лесных троп, рядом со шлагбаумами или на пешеходных дорожках.

Если поблизости нет разрешенных мест, лучше не рисковать и оставить машину в пределах населенного пункта либо у трассы, соблюдая все правила стоянки.

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Источник: RT