Новые камеры или новые штрафы — что поможет навести порядок на дорогах России

Эксперт Милешкин: Если число аварий под камерой не снижается, надо менять организацию движения

Московские инициативы по организации дорожного движения, будь то выделенные полосы для общественного транспорта или платные парковки, массово перенимают регионы. А что насчет столичного засилья камер видеофотофиксации и повышенных штрафов за некоторые нарушения ПДД?

Повышенные штрафы

Мера имеет право на жизнь при правильном обосновании. Например, усиленные кары за нарушения в сфере экологии, где есть особые природные зоны (пляжи, заповедники, озера). Или более строгое наказание за выезд на встречную полосу: в некоторых регионах это, судя по моим наблюдениям, за грех вообще не считается.

Повышенные московские штрафы за неправильную парковку и выезд на автобусные полосы в условиях напряженного трафика, положим, тоже объяснимы. А вот 300 тысяч рублей за стоянку на газоне и 50 тысяч за неоплату парковки для юрлиц – чрезмерно жестко. Для сравнения: за нетрезвое вождение штрафуют на 45 тысяч рублей. Выходит, испорченный газон для Москвы в шесть раз опаснее пьяного за рулем.

Больше разных камер

До Москвы в плане количества комплексов фиксации нарушений остальным городам далеко. Как ни крути, а они дисциплинируют. Хотя в аргументацию, что камеры вешают исключительно в местах с повышенной аварийностью, не очень верится. Как тогда объяснить появление комплексов на только что открытых дорогах? Там же не было еще никаких ДТП. И почему некоторые камеры висят на одной точке годами? Если число аварий здесь не снижается, значит, надо менять организацию движения, а не собирать штрафы.

Другое дело, что свести аварийность к нулю невозможно, даже если повесить камеру на каждом столбе. Ведь всегда остается человеческий фактор. Если ставить целью сбор денег, то ничего менять не нужно. Львиная доля комплексов фиксирует превышение скорости и нарушение разметки – те события, которые им технически проще контролировать. Однако набор водительских проступков гораздо шире.

Анализ ДТП поможет выявить, чему и где следует уделить внимание. В первую очередь, судя по статистике от страховых компаний, следует наконец наладить выявление ездящих без полисов ОСАГО.

Маленькие знаки

Еще одна инновация столицы – дорожные знаки уменьшенных размеров. Мера, пожалуй, вынужденная: знаков на московских улицах столько, что на большие уже места не хватает. В других городах дорожной информации меньше, поэтому острой необходимости в аналогичном решении нет.

Маленькие «жестянки» разумно вешать только там, где скорость движения минимальная, и водители смогут их заметить. В местах, где машины едут хотя бы 60 км/ч, они уже неуместны. И не стоит уменьшать в размерах знаки приоритета: это вопрос безопасности движения.

Когда-то Москва была «городом заборов». Убогими металлическими секциями было огорожено всё что можно. Теперь это в прошлом, однако нужный эффект достигнут: на тротуары и газоны во дворах никто не залезает. Но уже в Подмосковье картина разительно меняется.

Пример наоборот

Не все дорожные новшества расползаются по стране из Москвы.

Пионером в освоении камер на превышение средней скорости движения был Татарстан. Там же активнее всего до недавнего времени применяли на трассах лазерные радары (лидары), практически неизвестные за пределами республики.

Сегодня Москва активно применяет синхронное включение зеленого света для машин и пешеходов на поперечных улицах. Во многих регионах такая схема применялась издавна: водители при повороте уступали переходящим дорогу. Причем практика несколько лет была прямо запрещена ГОСТом, но это никого не смущало. На него смотрела только Москва. Как оказалось, московский трафик не настолько напряженный, чтобы новшество его сильно затормозило. Задержки в движении и машин, и пешеходов уменьшились.

Бороться вместе

С засильем велокурьеров и средств индивидуальной мобильности (СИМ) крупные российские города столкнулись одновременно. В ПДД вроде бы всё прописано: где можно ездить, где нельзя, на какие гаджеты нужны права, а какими можно управлять всем подряд. Но контроль пока фактически отсутствует. Отдельной службы (по примеру московских контролеров парковки) нет, а у ГАИ объективно не хватает штата даже на выполнение прямых обязанностей.

Единственная работающая мера сдерживания – программное ограничение скорости операторами кикшеринга (сервисов краткосрочной аренды самокатов) в определенных зонах, используя спутниковые данные о местоположении водителя. Появляются дорожные знаки, запрещающие движение СИМ.

Москва снова пытается быть пионером, обкатывая систему фиксации нарушений с помощью видеокамер, как для машин. Можно не сомневаться, что как только эксперимент признают удачным, технологию переймут в других мегаполисах.