Водителям дали отсрочку: эксперимент по проверке полиса перенесли

Сроки запуска эксперимента по проверке ОСАГО при помощи дорожных камер перенесут

Запуск проекта по проверке наличия ОСАГО при помощи дорожных камер могут перенести на конец июня текущего года. Об этом сообщили в пресс-службе Всероссийского союза страховщиков (ВСС) и Российского союза автостраховщиков (РСА).

Дело в том, что по имеющейся у РСА информации, в ходе согласования проекта по проверке полиса возникли вопросы, требующие дополнительного согласования и времени для корректной работы эксперимента.

«В связи с этим министерство финансов РФ выступило с инициативой о продлении срока для подготовки старта эксперимента до 30 июня 2025 года (вместо планировавшейся изначально даты 1 марта). РСА не является непосредственным участником технологического процесса по запуску системы проверки ОСАГО с помощью камер, однако со своей стороны считает важным, чтобы эксперимент заработал в полной мере», – говорится в сообщении.

Регламентом проекта предполагается, что, если автовладелец нарушит правила дорожного движения и камеры фото- и видеофиксации зафиксируют этот факт, водителя в автоматическом режиме проверят на наличие ОСАГО. При отсутствии полиса в личный кабинет владельца транспортного средства на Госуслугах вместе со штрафом за нарушение ПДД придет уведомление об отсутствии полиса. На первом этапе поступит только предупреждение и просьба уведомить об ошибке, если полис все же есть у водителя.

Эксперимент призван в том числе уменьшить количество ошибок, синхронизировать базы ГАИ и страховщиков, и подготовить граждан. Корректировать работы планируется до конца 2025 года, в случае небольшого количества ошибок в РСА намерены добиваться, чтобы уведомления со штрафами недобросовестные водители получали еще до окончания эксперимента, подчеркнули в пресс-службе РСА.

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Источник: mskagency.ru