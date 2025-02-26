Водителям дали отсрочку: эксперимент по проверке полиса перенесли
Запуск проекта по проверке наличия ОСАГО при помощи дорожных камер могут перенести на конец июня текущего года. Об этом сообщили в пресс-службе Всероссийского союза страховщиков (ВСС) и Российского союза автостраховщиков (РСА).
Дело в том, что по имеющейся у РСА информации, в ходе согласования проекта по проверке полиса возникли вопросы, требующие дополнительного согласования и времени для корректной работы эксперимента.
«В связи с этим министерство финансов РФ выступило с инициативой о продлении срока для подготовки старта эксперимента до 30 июня 2025 года (вместо планировавшейся изначально даты 1 марта). РСА не является непосредственным участником технологического процесса по запуску системы проверки ОСАГО с помощью камер, однако со своей стороны считает важным, чтобы эксперимент заработал в полной мере», – говорится в сообщении.
Регламентом проекта предполагается, что, если автовладелец нарушит правила дорожного движения и камеры фото- и видеофиксации зафиксируют этот факт, водителя в автоматическом режиме проверят на наличие ОСАГО. При отсутствии полиса в личный кабинет владельца транспортного средства на Госуслугах вместе со штрафом за нарушение ПДД придет уведомление об отсутствии полиса. На первом этапе поступит только предупреждение и просьба уведомить об ошибке, если полис все же есть у водителя.
Эксперимент призван в том числе уменьшить количество ошибок, синхронизировать базы ГАИ и страховщиков, и подготовить граждан. Корректировать работы планируется до конца 2025 года, в случае небольшого количества ошибок в РСА намерены добиваться, чтобы уведомления со штрафами недобросовестные водители получали еще до окончания эксперимента, подчеркнули в пресс-службе РСА.
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Источник: mskagency.ru