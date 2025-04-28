Дополнительную полосу на подъезде к Крымскому мосту откроют со стороны Кубани

До 1 мая на подъезде к Крымскому мосту на Кубани введут дополнительную полосу

Дополнительную полосу на подъезде к Крымскому мосту введут со стороны Кубани, проинформировал глава Крыма Сергей Аксенов. Уточняется, что дополнительная полоса для движения и досмотра автотранспорта будет открыта до 1 мая.

Введение новой полосы представляет собой один из этапов подготовки полуострова к курортному сезону. В этот период на подъездах к Крымскому мосту образуются пробки.

Новая полоса, в том числе, поможет разгрузить поток машин.

Ранее «За рулем» сообщал, что дилеры привезли в Россию «заряженные» версии седана Mercedes E53 AMG 2025 года.

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Источник: Telegram-канал главы Крыма Сергея Аксенова