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Движение полностью открыли на участке трассы М-4 «Дон» на въезде в Краснодар
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Движение полностью открыли на участке трассы М-4 «Дон» на въезде в Краснодар
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Движение полностью открыли на участке трассы М-4 «Дон» на въезде в Краснодар

У Краснодарского водохранилища на трассе М-4 «Дон» запустили движение по четырем полосам

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Движение полностью открыли на участке трассы М-4 «Дон» на въезде в Краснодар. Уточняется, что на участке км 1343 в границах населенного пункта Тлюстенхабль в Республике Адыгея завершены работы на основном ходе.

Проведение аварийно-восстановительных работ на путепроводе продолжается. При этом движение в обоих направлениях уже не ограничено.

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На участке трассы заменили поврежденную балку путепровода. Из-за этой конструкции и начался ремонт. Рабочим предстоит нанести гидроизоляцию, установить барьеры и перила, уложить асфальтобетон и нанести разметку.

Работы планируют завершить до начала курортного сезона.

Ранее «За рулем» сообщал, что недорогая Skoda, которую собирали в России, появилась на рынке.

Источник: пресс-служба ГК «Автодор»

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Ушакова Ирина
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 9
29.04.2025 
Фото:Wikimedia
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