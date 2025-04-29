Движение полностью открыли на участке трассы М-4 «Дон» на въезде в Краснодар
У Краснодарского водохранилища на трассе М-4 «Дон» запустили движение по четырем полосам
Движение полностью открыли на участке трассы М-4 «Дон» на въезде в Краснодар. Уточняется, что на участке км 1343 в границах населенного пункта Тлюстенхабль в Республике Адыгея завершены работы на основном ходе.
Проведение аварийно-восстановительных работ на путепроводе продолжается. При этом движение в обоих направлениях уже не ограничено.
На участке трассы заменили поврежденную балку путепровода. Из-за этой конструкции и начался ремонт. Рабочим предстоит нанести гидроизоляцию, установить барьеры и перила, уложить асфальтобетон и нанести разметку.
Работы планируют завершить до начала курортного сезона.
Ранее «За рулем» сообщал, что недорогая Skoda, которую собирали в России, появилась на рынке.
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Источник: пресс-служба ГК «Автодор»
Фото:Wikimedia
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29.04.2025
Фото:Wikimedia
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