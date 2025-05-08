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Удобный кемпер Volkswagen California подоспел как раз к лету

Volkswagen представил подключаемую гибридную версию кемпера California eHybrid

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Volkswagen расширил линейку кемперов California (построены на базе микроавтобуса Multivan T7), представив подключаемую гибридную версию eHybrid 4Motion. Новинка, уже доступна для заказа в Великобритании по цене от £78 495 (8,6 млн рублей), может проехать до 100 км на электротяге и оснащена полным приводом - отличное решение для летних путешествий и выездов на природу. В основе eHybrid лежит 1,5-литровый бензиновый мотор, работающий в паре с электродвигателем и батареей ёмкостью 19,7 кВт·ч. Суммарная мощность установки составляет 242 л. с., также поддерживается буксировка прицепа массой до 1600 кг.

За рулем – к Победе Чем дальше от нас Великая Отечественная, тем важнее становится значение Победы – для всего мира и для каждого в отдельности. Победу приближали все. Как могли. И на фронте, и в тылу.

Подключаемый гибрид дополнил привычные бензиновые и дизельные версии California, включая варианты с 2,0-литровыми TDI и TSI моторами. Новая модель предлагается в трех комплектациях: Beach, Coast и Ocean - каждая с собственным уровнем оснащения, от базовой компоновки фургона до кемперов с полноценной кухней, душем и электроприводом крыши.

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Также предлагаются три уровня отделки салона: модели Camper начального уровня больше похожи на большие фургоны с пятью отдельными сиденьями и вручную поднимающейся крышей, в то время как варианты Coast и Ocean оснащены множеством приспособлений, включая кухонную мойку. Все версии теперь поставляются с двумя раздвижными дверями, по одной с каждой стороны.

Источник: Аutoexpress

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Алексеева Елена
Фото:Volkswagen
Количество просмотров 15
08.05.2025 
Фото:Volkswagen
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