Удобный кемпер Volkswagen California подоспел как раз к лету

Volkswagen представил подключаемую гибридную версию кемпера California eHybrid

Volkswagen расширил линейку кемперов California (построены на базе микроавтобуса Multivan T7), представив подключаемую гибридную версию eHybrid 4Motion. Новинка, уже доступна для заказа в Великобритании по цене от £78 495 (8,6 млн рублей), может проехать до 100 км на электротяге и оснащена полным приводом - отличное решение для летних путешествий и выездов на природу. В основе eHybrid лежит 1,5-литровый бензиновый мотор, работающий в паре с электродвигателем и батареей ёмкостью 19,7 кВт·ч. Суммарная мощность установки составляет 242 л. с., также поддерживается буксировка прицепа массой до 1600 кг.

Подключаемый гибрид дополнил привычные бензиновые и дизельные версии California, включая варианты с 2,0-литровыми TDI и TSI моторами. Новая модель предлагается в трех комплектациях: Beach, Coast и Ocean - каждая с собственным уровнем оснащения, от базовой компоновки фургона до кемперов с полноценной кухней, душем и электроприводом крыши.

Также предлагаются три уровня отделки салона: модели Camper начального уровня больше похожи на большие фургоны с пятью отдельными сиденьями и вручную поднимающейся крышей, в то время как варианты Coast и Ocean оснащены множеством приспособлений, включая кухонную мойку. Все версии теперь поставляются с двумя раздвижными дверями, по одной с каждой стороны.

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Источник: Аutoexpress