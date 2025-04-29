Новые машины «Автотора»: запомните еще один бренд – Eonyx

«Автотор» готовит 2 новых компактных электромобиля под брендом Eonyx

Калининградский завод «Автотор» запускает производство двух новых электромобилей под маркой Eonyx. Сейчас идут подготовительные работы: собирается пробная партия машин, тестируется оборудование, работники проходят обучение.

Эти компактные электрокары созданы для работы в городских службах, на заводах, в аэропортах, парках, отелях и санаториях. Кто выступает технологическим партнером отечественного предприятия – не уточняется.

Автомобили будут адаптированы под российский климат, а большинство деталей – от электродвигателей до батарей – планируют производить внутри страны, в рамках программы локализации.

Презентация двух новых моделей состоится во втором квартале 2025 года, тогда же объявят цены. Основной выпуск наладят на новом заводе, который сейчас достраивается. Планируется, что в год там смогут собирать до 50 000 электромобилей.

Кроме того, «Автотор» продолжает работу над еще одним электрокаром – «Амберавто А1», который разрабатывается полностью на собственной российской платформе. Его производство также стартует в 2025 году.

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Источник: «Автотор»