Количество электромобилей в Краснодарском крае превысило 4 тысячи

На Кубани введено в эксплуатацию 197 зарядных электростанций для электрокаров

На Кубани в рамках реализации федерального проекта с 2022 по 2024 год введено в эксплуатацию 197 зарядных электростанций (ЗЭС) для электромобилей, рассказали в региональном министерстве ТЭК и ЖКХ. На их установку направили свыше 450 млн руб. субсидий. К 2030 году число ЗЭС в регионе должно достичь 464 единиц. По расчетам, парк электромобилей достигнет численности 4,3 тыс. машин.

По информации УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю, в прошлом году в регионе зарегистрировано 4097 транспортных средств с автономным электрическим приводом, что на 3379 единиц больше, чем в 2021 году.

С учетом миграционного притока, особенно в курортный сезон, реальное число эксплуатируемых электромобилей может быть выше, пояснили в ведомстве. Это обуславливает необходимость расширения зарядной инфраструктуры.

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Источник: «Ъ-Кубань»