Новый утильсбор с 1 мая: заработал или нет?

Правила расчета утильсбора в России пока не меняются

Как стало известно, с 1 мая в России не изменились правила расчета ставки утильсбора на автомобили, ввозимые из стран ЕАЭС. Максим Кадаков, главный редактор «За рулем», прокомментировал ситуацию.

Комментарий эксперта

Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»:

– Новые правила расчета тарифов утилизационного сбора, которыми пугали из каждого утюга, пока не меняются. Какое-то время машины, привезенные в Россию из стран ЕАЭС, будут оформлять по прежним правилам и ставкам. То есть, сохраняется порядок упрощенного ввоза машин по ТПО (таможенно-приходному ордеру).

В интернете уже появились сообщения «знатоков» о том, что ввод нового порядка расчета утильсбора отложили до лета. А некоторые СМИ – наоборот! – приурочили к сегодняшнему дню очередные статьи о том, что с 1 мая повышается утильсбор.

Могу вам с уверенностью сказать: знатоков нет. Даже те люди, которые уверяли меня в абсолютном знании предмета, не всегда разбираются в деталях нового механизма. Тем более, ни у кого нет понимания по срокам. Все кричали про 1 мая – и что? А ничего. На сегодняшний день ничего не поменялось.

Пока подготовленный Минпромторгом проект постановления правительства об изменении порядка расчета утильсбора находится на согласовании – и ходит по очередному кругу заинтересованных инстанций. Когда его согласуют и подпишут – не очень понятно. Но однажды все-таки подпишут и внедрят. С 1 июня внедрят? С 15 июля? Точной даты нет.

Поэтому, пока еще есть возможность ввозить машины по старой схеме с занижением платежей, торговые площадки (неофициальные продавцы) будут этим активно пользоваться. Хотя перекупы/площадки живут в явном напряжении – если не сохранятся лазейки по льготникам из Белоруссии, их бизнес резко просядет. Придется переключаться на привоз машин под заказ – под конкретного клиента, с уплатой утиля по льготной ставке. Это менее жирный бизнес, но лучше так, чем никак.

Рано или поздно новые правила расчета утилизационного сбора все же вступят в силу. В чем суть изменений – читайте в нашей подробной статье.