Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
От 2 млн: названы цены автомобилей популярных в России марок при возвращении
5 мая
От 2 млн: названы цены автомобилей популярных в России марок при возвращении
Эксперт Мосеев: Популярные модели авто при...
«Газпромнефть-СМ» избавит Россию от импортной зависимости в белых маслах
5 мая
«Газпромнефть-СМ» избавит Россию от импортной зависимости в белых маслах
Компания намерена закрыть более 30%...
Знакомый и надежный японский кроссовер по-прежнему доступен в РФ: известна цена
5 мая
Знакомый и надежный японский кроссовер по-прежнему доступен в РФ: известна цена
В России в продаже появились кроссоверы Honda...

Автомобили – потенциальные похитители персональных данных? Мнение специалиста

Карасев: кибершпионаж через смартфоны в китайских электрокарах – реальная угроза

Рекомендуем
245 л.с., автомат, клиренс 220 мм – новый кроссовер для бездорожья и дальних путешествий

Недавно по всем зарубежным СМИ прошла новость, что крупные оборонные предприятия Великобритании предостерегли своих сотрудников от подключения мобильных телефонов к китайским электромобилям из-за опасений утечки конфиденциальных данных. Министерство обороны Великобритании также приняло меры предосторожности, ограничивая использование таких транспортных средств вблизи важных объектов.

15 тыс. км пробега — не предел для моторного масла? Нужно ли в атмосферный двигатель заливать дорогое масло? Или не переплачивать и применять то, что рекомендовано заводом?
РЕСУРСНЫЙ ТЕСТ МАСЕЛ

Власти опасаются кибершпионажа и возможного доступа иностранных государств к «чувствительной» информации. Действительно ли существует такая угроза или все же технологии еще не настолько развиты, и подобные страхи преувеличены? «За рулем» обратился за разъяснение к специалисту.

Мнение эксперта

Павел Карасев, бизнес-партнер компании «Компьютерные технологии»:

Павел Карасев, бизнес-партнер компании «Компьютерные технологии»

– Да, угроза кибершпионажа через подключение мобильных устройств к китайским электромобилям реальна, особенно для сотрудников оборонных и правительственных структур.

Современные электромобили оснащены множеством сенсоров, камер, микрофонов и постоянным подключением к интернету. Подключение смартфона к такому автомобилю – будь то через Bluetooth или USB – может предоставить доступ к контактам, сообщениям, геолокации и другим чувствительным данным. Эксперты по кибербезопасности предупреждают, что такие данные могут быть собраны и переданы без ведома пользователя.

Особое беспокойство вызывает китайский закон о национальной разведке, обязывающий компании сотрудничать с государственными органами в вопросах безопасности. Это означает, что производители автомобилей могут быть вынуждены предоставлять собранные данные государству.

В связи с этим крупные оборонные предприятия Великобритании, такие как BAE Systems и Thales, рекомендовали своим сотрудникам не подключать мобильные устройства к китайским электромобилям и избегать обсуждения рабочих вопросов внутри таких автомобилей.

Хотя на данный момент нет публичных доказательств использования китайских электромобилей для шпионажа, предосторожность оправдана. Для лиц, работающих с конфиденциальной информацией, рекомендуется воздерживаться от подключения личных устройств к транспортным средствам, особенно произведенным в странах с иными стандартами защиты данных.

Подпишитесь на «За рулем» в

Алексеева Елена
Фото:Christian Pérez/Unsplash
Количество просмотров 11
05.05.2025 
Фото:Christian Pérez/Unsplash
Поделиться:
Оцените материал:
0