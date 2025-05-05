Автомобили – потенциальные похитители персональных данных? Мнение специалиста
Недавно по всем зарубежным СМИ прошла новость, что крупные оборонные предприятия Великобритании предостерегли своих сотрудников от подключения мобильных телефонов к китайским электромобилям из-за опасений утечки конфиденциальных данных. Министерство обороны Великобритании также приняло меры предосторожности, ограничивая использование таких транспортных средств вблизи важных объектов.
Власти опасаются кибершпионажа и возможного доступа иностранных государств к «чувствительной» информации. Действительно ли существует такая угроза или все же технологии еще не настолько развиты, и подобные страхи преувеличены? «За рулем» обратился за разъяснение к специалисту.
Мнение эксперта
Павел Карасев, бизнес-партнер компании «Компьютерные технологии»:
– Да, угроза кибершпионажа через подключение мобильных устройств к китайским электромобилям реальна, особенно для сотрудников оборонных и правительственных структур.
Современные электромобили оснащены множеством сенсоров, камер, микрофонов и постоянным подключением к интернету. Подключение смартфона к такому автомобилю – будь то через Bluetooth или USB – может предоставить доступ к контактам, сообщениям, геолокации и другим чувствительным данным. Эксперты по кибербезопасности предупреждают, что такие данные могут быть собраны и переданы без ведома пользователя.
Особое беспокойство вызывает китайский закон о национальной разведке, обязывающий компании сотрудничать с государственными органами в вопросах безопасности. Это означает, что производители автомобилей могут быть вынуждены предоставлять собранные данные государству.
В связи с этим крупные оборонные предприятия Великобритании, такие как BAE Systems и Thales, рекомендовали своим сотрудникам не подключать мобильные устройства к китайским электромобилям и избегать обсуждения рабочих вопросов внутри таких автомобилей.
Хотя на данный момент нет публичных доказательств использования китайских электромобилей для шпионажа, предосторожность оправдана. Для лиц, работающих с конфиденциальной информацией, рекомендуется воздерживаться от подключения личных устройств к транспортным средствам, особенно произведенным в странах с иными стандартами защиты данных.
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