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Почему некоторым китайским автобрендам придется уйти из РФ

Эксперт Хайцеэр: стагнация на российском авторынке приведет к снижению цен

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Ситуация на российском авторынке негативно отражается на китайских автопроизводителях, некоторым из которых придется уйти из РФ, а наметившаяся стагнация должна привести к падению цен, считает вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

Без привлекательных предложений и скидок от дилеров спад продаж продолжится. Но снижение цен не может длиться бесконечно, поскольку некоторые продавцы уже реализуют машины «в ноль» или даже себе в убыток, чтобы избавиться от стоков, на содержание которых они тоже взяли кредиты, рассказал Хайцеэр.

15 тыс. км пробега — не предел для моторного масла? Нужно ли в атмосферный двигатель заливать дорогое масло? Или не переплачивать и применять то, что рекомендовано заводом?
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В сложившихся условиях еще примерно полгода авторынок будет переживать падение, на фоне которого мелким игрокам придется остановить свой бизнес в России.

Также закрытию автосалонов, торгующих китайскими машинами, способствуют высокая ключевая ставка и дорогие кредиты, считает эксперт.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России на 20-600 тыс. рублей подешевели автомобили пяти марок.

Источник: Ura.ru

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 5
01.05.2025 
Фото:Depositphotos
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