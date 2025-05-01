Почему некоторым китайским автобрендам придется уйти из РФ

Эксперт Хайцеэр: стагнация на российском авторынке приведет к снижению цен

Ситуация на российском авторынке негативно отражается на китайских автопроизводителях, некоторым из которых придется уйти из РФ, а наметившаяся стагнация должна привести к падению цен, считает вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

Без привлекательных предложений и скидок от дилеров спад продаж продолжится. Но снижение цен не может длиться бесконечно, поскольку некоторые продавцы уже реализуют машины «в ноль» или даже себе в убыток, чтобы избавиться от стоков, на содержание которых они тоже взяли кредиты, рассказал Хайцеэр.

В сложившихся условиях еще примерно полгода авторынок будет переживать падение, на фоне которого мелким игрокам придется остановить свой бизнес в России.

Также закрытию автосалонов, торгующих китайскими машинами, способствуют высокая ключевая ставка и дорогие кредиты, считает эксперт.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России на 20-600 тыс. рублей подешевели автомобили пяти марок.

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Источник: Ura.ru