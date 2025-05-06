В День Победы проехать по М-11 до Солнечногорска разрешат бесплатно

9 Мая проезд по трассе М-11 до Солнечногорска станет бесплатным для легковушек

В День Победы, 9 Мая, автомобилисты смогут бесплатно проехать по участку платной автотрассы М-11 от МКАД до Солнечногорска (с 15-го по 58-й км). Акция будет действовать с полуночи до 23:59 и распространяется только на легковые транспортные средства. Инициатива приурочена к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Организаторы приглашают воспользоваться возможностью для посещения памятных мероприятий и семейных поездок в праздничный день. При этом для грузового транспорта и автобусов проезд останется платным.

«Приглашаем вас воспользоваться одной из лучших скоростных трасс страны – безопасно, удобно и бесплатно. Проведите День Победы с родными и близкими, спланируйте маршрут заранее и не забудьте рассказать друзьям», – говорится в сообщении на сайте «М11 Подмосковье».

Также стало известно, что сезонная индексация тарифов будет перенесена. В последний раз стоимость проезда на участке с 15-го по 58-й км изменялась 9 февраля 2025 года: тогда цены для легковых машин выросли на 10-100 рублей в зависимости от маршрута и времени суток.

Строительством дороги занималась Северо-Западная концессионная компания, которая была основана в 2007 году как совместное предприятие «Мостотреста» и французской Vinci S.A., получив контракт на строительство и обслуживание начального отрезка М-11. В 2021 году «Мостотрест» передал свою долю «Нацпроектстрою», а в феврале 2025 года та же компания выкупила оставшуюся часть у Vinci.

Напомним, оставшуюся часть трассы М-11 – от 59-го км до Санкт-Петербурга – обслуживает государственная компания «Автодор».

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Источник: m11-neva.ru