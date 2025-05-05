В Сочи вводятся временные ограничения движения транспорта

В Сочи с 5 по 9 мая временно ограничат движение транспорта

В связи с празднованием 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, в Сочи будут введены временные ограничения движения транспорта, они продлятся с 5 по 10 мая.

С 8:00 5 мая до 20:00 10 мая ограничат движение на Театральной площади. В это время проезд за Зимним театром станет односторонним. Также с 7:00 до 23:00 7 мая и с 16:00 до 23:00 9 мая ограничат движение по улице Театральной от пересечения с улицей Орджоникидзе, включая проезд за Зимним театром.

Дополнительные ограничения введут на улицах Конституции СССР и Несебрской. С 16:00 до 22:00 8 мая движение ограничат на участке от Парковой до дома № 3 на Войкова.

Также с 6:00 до 12:00 9 мая будет ограничено движение на пересечении улицы Севастопольской с Севастопольским переулком и улицей Тоннельной. В эти часы перекроют проезд к придомовой территории на улице Севастопольской, 17.

По улице Черноморской от Театральной площади до пересечения с улицей Южной с 7:00 до 23:00 7 мая и с 16:00 до 23:00 9 мая организуют двустороннее движение транспорта.

Ранее «За рулем» сообщал, что недорогая Skoda, которую собирали в России, появилась на рынке.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: администрация города Сочи