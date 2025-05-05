В Петербурге перекрыли движение на нескольких улицах

В центре Петербурга из-за ремонта закрыли несколько улиц у Владимирского проспекта

Государственная административно-техническая инспекция Санкт-Петербурга сообщила о дорожных ограничениях, которые начинают действовать с 5 мая в центре города из-за ремонта дорожного покрытия в районе Владимирской площади и одноименного проспекта.

В этой местности с 5 по 8 мая будет полностью перекрыто движение транспорта по Стремянной улице у Владимирского проспекта, с введением двустороннего движения по Стремянной – на участке от Дмитровского переулка до Владимирского проспекта.

На тот же период движение закроют по Кузнечному переулку у Владимирского проспекта, с введением двустороннего движения по Кузнечному переулку – на участке от улицы Достоевского до Владимирского проспекта.

Также с 5 по 8 мая для водителей будет перекрыт участок Большой Московской улицы. При этом на участке от Разъезжей улицы до Владимирского проспекта планируется ввести двустороннее движение.

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Источник: «Ъ-Санкт-Петербург»