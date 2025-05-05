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В Петербурге перекрыли движение на нескольких улицах

В центре Петербурга из-за ремонта закрыли несколько улиц у Владимирского проспекта

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Государственная административно-техническая инспекция Санкт-Петербурга сообщила о дорожных ограничениях, которые начинают действовать с 5 мая в центре города из-за ремонта дорожного покрытия в районе Владимирской площади и одноименного проспекта.

В этой местности с 5 по 8 мая будет полностью перекрыто движение транспорта по Стремянной улице у Владимирского проспекта, с введением двустороннего движения по Стремянной – на участке от Дмитровского переулка до Владимирского проспекта.

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На тот же период движение закроют по Кузнечному переулку у Владимирского проспекта, с введением двустороннего движения по Кузнечному переулку – на участке от улицы Достоевского до Владимирского проспекта.

Также с 5 по 8 мая для водителей будет перекрыт участок Большой Московской улицы. При этом на участке от Разъезжей улицы до Владимирского проспекта планируется ввести двустороннее движение.

Ранее «За рулем» сообщал, что недорогая Skoda, которую собирали в России, появилась на рынке.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: «Ъ-Санкт-Петербург»

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Ушакова Ирина
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 3
05.05.2025 
Фото:Wikimedia
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