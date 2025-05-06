Tesla теряет позиции: продажи BYD выросли на 47% за 4 месяца

BYD продала 1,38 млн автомобилей с января по апрель 2025 года

Компания BYD представила данные о своих продажах автомобилей за первые четыре месяца 2025 года.

Впервые с января по апрель было реализовано 1,38 млн автомобилей, что соответствует приросту на 46,98% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. В апреле компания реализовала 380 100 машин, что на 21,33% больше, чем в апреле прошлого года.

BYD Tang L

Особенно успешными стали модели Han L и Tang L, которые поступили в продажу 9 апреля. Лу Тянь, руководитель отдела онлайн-продаж BYD Dynasty, сообщил, что за первый месяц после запуска Han L было продано более 10 483 единиц, а Tang L – более 11 406 единиц. Эти модели стали настоящими хитами на рынке.

Успех новых автомобилей BYD объясняется передовыми технологиями, экономичностью и конкурентоспособной ценой, которая начинается от 28 700 долларов.

Компании Tesla, принадлежащей Илону Маску, удалось реализовать только 336 681 автомобиль в первом квартале 2025 года, что на 13% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Источник: ITHome