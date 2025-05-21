В России разработали недорогой и стильный кемпер для легкового авто

Компания «СТ Нижегородец» представит прицеп-автодом Feria за 1,1 млн рублей

Компания «СТ Нижегородец» готовится вживую показать кемпер Stann Feria, впервые представленный еще в ноябре 2024 года, к настоящему моменту прошедший российскую сертификацию и получивший Одобрение типа транспортного средства. Публичная презентация новинки должна состояться на выставке для караванеров и автопутешественников Caravanex, которая пройдет 23–25 мая в Коломне.

Напомним, Feria – это автодом-капсула, передвижной жилой модуль для двух взрослых и ребенка. Он построен на базе одноосной рамной конструкции c монолитным кузовом. Каркас выполнен из сэндвич-панелей и обшит стеклопластиком по бесшовной технологии.

Цвет может быть любым по заказу клиента, а вес прицепа не превышает 750 кг – его можно буксировать обычной легковушкой. Попасть внутрь можно через одну из боковых дверей с тонированными форточками с москитными сетками и шторами. Крыша – панорамная.

Интерьерные детали – из композитов и ткани. Есть спальное место с беспружинным матрасом шириной 140 см, плюс дополнительное детское спальное место. В спальной зоне прицеп имеет дополнительную теплоизоляцию, а также имеется автономный воздушный отопитель на дизельном топливе мощностью 2 кВт с топливным баком, интегрированным в раму.

Кемпер оснащен автономной системой электропитания от батареи емкостью 100 Ач, а на крыше стоит солнечная батарея мощностью 100 Вт. Жилой модуль можно дополнить мини-душем, маркизой, переносным холодильником и комплектом туристической мебели. В задней части кузова – кухонная зона. Известно, что цена прицепа Feria составит от 1,1 млн рублей, но тут, конечно, все будет зависеть от конкретной комплектации... Предполагается, что автодом пойдет в серийное производство тиражом 30 единиц в месяц.

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Источник: Максим Кадаков