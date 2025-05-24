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Ari Poly — новый игрок на рынке бюджетных малолитражек

Новый малолитражный автомобиль Ari Poly потянет прицеп весом до 800 килограммов

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Компания Ari Motors выходит на рынок пятидверных легковых авто с новой моделью Poly – компактным и при этом вместительным электромобилем. Четырехместная новинка длиной всего 3,95 метра предлагает базовую мощность 30 кВт (41 л.с.) и максимальную скорость 100 км/ч. Запас хода стандартной батареи составляет около 200 км, а для тех, кому нужно больше, за отдельную плату доступны батареи с дальностью до 330 или 410 км. Также предусмотрена версия с более мощным мотором на 50 кВт (68 л.с.), разгоняющим машину до 130 км/ч.

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Ari Poly
Ari Poly

Poly – это совместная разработка General Motors и Wuling Motors, при этом Ari адаптирована под европейские стандарты. Внешне модель напоминает помесь Mini, Smart и GWM Ora. Несмотря на компактность, машина весом чуть более тонны предлагает багажник объемом от 462 до 1357 литров. Прицеп тоже потянет – до 800 кг.

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Ранее компания Ari была известна своими электрическими фургонами, но с Poly делает шаг в сторону массового потребителя. Начальная цена автомобиля составляет 15 990 евро. На автомобиль действует трехлетняя гарантия, а на аккумулятор – восьмилетняя.

Модель ориентирована на тех, кто ищет практичный городской электромобиль по разумной цене.

Ari Poly
Ari Poly
Ari Poly
Ari Poly
Ari Poly
Ari Poly
Ari Poly

Источник: Auto-Medienportal

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Алексеева Елена
24.05.2025 
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