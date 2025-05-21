Развязку на въезде в Кронштадт планируют реконструировать к концу 2025 года

Развязку на въезде в Кронштадт откроют в ноябре

Техническое открытие развязки на въезде в Кронштадт намечено на ноябрь, рассказал в эфире телеканала «Санкт-Петербург» глава администрации Кронштадтского района Андрей Кононов.

Он сообщил, что сейчас идет активный ремонт въездной развязки, и ее техническое открытие планируется ближе к концу года, а именно в ноябре.

Параллельно с этим в районе развязки начинаются работы по созданию общественного пространства с въездным знаком, символизирующим город воинской славы Кронштадт, пояснил Кононов.

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Источник: телеканал «Санкт-Петербург»