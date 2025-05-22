170 сил и добротное оснащение — кроссовер С-класса едет в РФ!

Компания «Мир-Дистрибьютор» оформила ОТТС на кроссовер MG RX5

Компания «Мир-Дистрибьютор» оформила Одобрение типа транспортного средства на новую модель китайской марки с английскими корнями: теперь кроссовер MG RX5, вслед за уже стартовавшим седаном MG 5, может продаваться в России. С габаритами 4571 х 1855 х 1719 мм и колесной базой 2708 мм новинка сопоставима с такими моделями, как Chery Tiggo 7L и Volkswagen Tiguan. Дорожный просвет MG RX5 — 145 мм, объем багажника – от 430 до 1639 литров.

Как сообщает российское представительство бренда, на наш рынок попадут автомобили с бензиновым турбодвигателем второго поколения Net Blue объемом 1,5 литра, мощностью 170 л.с. и крутящим моментом 275 Нм. Мотор работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением (DCT). Привод — только передний. Заявленный расход топлива — 6,8 л на 100 км, максимальная скорость — 190 км/ч.

В списке российского оснащения значатся камера заднего вида, система кругового обзора, панорамная крыша, складывающиеся задние сиденья в пропорции 60:40, шесть подушек безопасности (включая фронтальные, боковые и шторки), системы ABS и ESP, система помощи при спуске (HDC), программа предотвращения опрокидывания – всего 11 различных ассистентов водителя. Отметим, что RX5 был анонсирован еще в конце 2024 года по цене от 2,9 млн рублей.

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Источник: Мир-Дистрибьютор