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В России начали продавать обновленную версию популярного седана: известны цены

Продавцы MG анонсировали цены на седаны MG 5 2025 года: плюс 120–170 тыс. рублей

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На российском рынке стартовали продажи новых китайских седанов MG 5 2025 года. Цены на новые модели увеличились на 120-170 тыс. рублей или на 5,3-7% по сравнению с «прошлыми» версиями, которые также остаются в продаже.

Состав дебютных комплектаций остался прежним: автомобили доступны в трех вариантах – Comfort MT с механической коробкой передач, Comfort CVT с вариатором и топовая Deluxe CVT с вариатором.

MG 5 2025
MG 5 2025
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Так, новая версия Comfort MT 2025 года стоит 2 399 000 рублей (подорожание на 120 тыс. рублей), Comfort CVT – 2 479 000 рублей (+130 тыс. рублей), а Deluxe CVT – 2 619 000 рублей (+170 тыс. рублей).

Параллельно модели MG 5 2024 года по-прежнему доступны для покупки. Версия с механикой стоит 2 279 000 рублей, с вариатором – 2 349 000 рублей, а топовая комплектация – 2 449 000 рублей.

Во всех вариантах MG 5 находится один двигатель – 1,5-литровый бензиновый «атмосферник» мощностью 114 сил, работающий на 92-м бензине. Расход топлива в смешанном цикле составляет 5,5 литров на 100 км.

Интерьер MG 5 2025
Интерьер MG 5 2025

Оснащение моделей включает датчики давления в шинах, шесть подушек безопасности, задний парктроник, камеру кругового обзора, сиденья с электрорегулировкой в шести направлениях, бесключевой доступ, а также светодиодную головную оптику. Объем багажника составляет 512 литров.

Источник: Автоновости дня

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Лежнин Роман
Фото:MG
Количество просмотров 7
09.05.2025 
Фото:MG
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